Chile busca voluntarios para vivir en la Patagonia: ofrecen alojamiento gratis, tres comidas diarias y 30 horas de trabajo semanal

Chile abrió una convocatoria para quienes sueñan con vivir en la Patagonia y colaborar con el cuidado de un parque natural privado de 500 hectáreas. El voluntariado se desarrolla en Lonquimay, región de La Araucanía , en un predio que forma parte del Geoparque Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias .

La propuesta se encuentra publicada en la plataforma Worldpackers y está dirigida a personas entre 18 y 60 años que quieran participar de diferentes tareas relacionadas al mantenimiento del lugar.

La estadía puede ser de hasta 12 semanas y la convocatoria permanecerá abierta entre septiembre y febrero de 2027.

La propuesta contempla una serie de beneficios para quienes sean seleccionados. El alojamiento y la alimentación están incluidos durante toda la estadía. Además, los voluntarios reciben:

A cambio, deben cumplir con 30 horas de trabajo semanal , distribuidas en las diferentes tareas que necesita el proyecto.

Las actividades están relacionadas con el mantenimiento del lugar , la conservación y el funcionamiento del turismo . Entre las principales tareas se encuentran:

Los participantes tienen dos días libres por semana , que pueden utilizar para descansar o recorrer los atractivos naturales de la Patagonia chilena.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años que quieran participar de una experiencia de varias semanas en contacto con la naturaleza. Para poder postularse es necesario:

Aunque el alojamiento y las comidas están incluidos, no todos los gastos están cubiertos por el programa . Cada participante debe hacerse cargo de:

Fuente: TN