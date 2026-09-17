Cayó la banda que habría baleado al excomisario en El Palomar: uno de los sospechosos tiene 14 años

Tres jóvenes fueron detenidos al ser acusados como los responsables del ataque a tiros al excomisario en las cercanías de un colegio que conmocionó a la comunidad de El Palomar. Los sospechosos cuentan con historial criminal y hay un cuarto integrante de la banda, un menor de 14 años .

A raíz de un operativo de la DDI Morón , aplicado en el barrio Carlos Gardel y en la villa Los Paraguayos de Caseros, se dio con la captura del grupo de jóvenes acusados de integrar la banda que baleó al comisario retirado Hernán Catarraso en las inmediaciones del colegio Emaús , en medio del robo de un vehículo.

Además, en los allanamientos se secuestraron varias armas de fuego, teléfonos celulares y prendas usadas por los sospechosos durante los robos.

Los mayores detenidos son Thiago Tomás Miño (21), Santino Walter Alcaraz (20) y Maximiliano Uriel Peralta (19). Al detenerlos, se constató que los implicados poseen un prontuario que incluye delitos contra la propiedad privada, robos agravados, infracciones a la Ley de Drogas y uso de armas de fuego.

Peralta ya había sido detenido días atrás en San Martín por la Policía de Tres de Febrero con una pistola .380 en su poder , la cual es analizada para determinar si fue usada en el tiroteo.

Respecto al menor de 14 años, la causa fue derivada a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón . Por lo pronto, la investigación rastreó la seguidilla delictiva mediante cámaras , geolocalización , reconocimiento facial y trabajo de campo encubierto y así pudieron dar con los sospechosos.

De acuerdo con la reconstrucción de las horas previas al hecho, la banda cometió al menos ocho delitos . En menos de dos días robaron cinco vehículos a punta de pistola, celulares y efectivo a varias vecinas, demostrando una peligrosa habitualidad y destreza.

Esta cadena de robos comenzó el miércoles pasado, alrededor de las 18, cuando la banda robó a punta de pistola un Peugeot 308. Apenas 15 minutos después, otro vecino de El Palomar fue víctima del robo de su camioneta Nissan March.

Ya al día siguiente, sobre las 7.10 del jueves , utilizando el mismo Peugeot robado, los delincuentes robaron una camioneta Toyota Yaris a una madre que llevaba a su hijo al colegio.

Tan solo 10 minutos después , otro auto fue robado por la banda a punta de pistola, en este caso, un Nissan Kicks.

Tras este robo fue el que se dio el cruce que terminó con un tiroteo a plena luz del día contra el excomisario Hernán Mariano Catarraso , de 51 años , quien llegaba a dejar a su hija en el colegio Emaús.

Pero el ataque al comisario no fue el fin de su raid delictivo , ya que pocos minutos después, volvieron a robar un Peugeot 308 , además de 100 mil pesos en efectivo, a una vecina del barrio.

El intento de robo ocurrió el último jueves, cerca de las 7.20 de la mañana , sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900 , a unos 100 metros del colegio señalado.

Allí, Catarraso estaba por dejar a su hija en el colegio (cursa en 5to. grado), cuando ve que al menos tres ladrones armados —vestidos de negro— intentaban robarle el auto a un vecino.

Luego, el comisario mayor se identificó, dio la voz de alto y sacó su arma. Fue entonces que los asaltantes le dispararon tres veces y uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima. Los ladrones huyeron del lugar, pero descartaron un arma.

El expolicía fue trasladado al Hospital Posadas para su atención y quedó fuera de peligro .

Fuente: Clarín