Cayó la “abuela narco” de Córdoba: cumplía prisión domiciliaria por venta de drogas y operaba junto a su nieto de 16 años

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron en la ciudad de Córdoba a una mujer de 58 años y a su nieto de 16, acusados de estar vinculados con la comercialización de cocaína y marihuana .

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , la investigación comenzó la semana pasada a partir de una denuncia telefónica anónima. Con la información recibida, los agentes realizaron cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II , en inmuebles ubicados sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

De acuerdo con la investigación, dos de las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes, mientras que las otras dos funcionaban como lugares de almacenamiento.

Durante el procedimiento realizado en una casa de la calle Filiberto de Mena, un adolescente de 16 años intentó escapar al advertir la presencia de los agentes , aunque finalmente fue aprehendido. También fue detenida su abuela, una mujer de 58 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa previa vinculada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes .

En los cuatro allanamientos, los agentes de la FPA secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo , además de otros elementos relacionados con la actividad investigada.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso que los dos detenidos y los elementos incautados quedaran a disposición de la Justicia.

Semanas atrás, también en Córdoba, la FPA desarticuló una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye . La investigación, que también comenzó a partir de denuncias anónimas, avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de comercialización de estupefacientes: uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, integrantes de una misma estructura familiar compuesta por una pareja y dos primos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la banda utilizaba la modalidad de delivery para distribuir la droga . En los allanamientos, los efectivos secuestraron 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros elementos de interés para la causa.

Tras los procedimientos, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: Infobae