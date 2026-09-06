Callejero Fino sigue preso: qué reveló la pericia del arma y por qué podrían citar a María Becerra

Para Natanael Alvarenga (30) , el músico de RKT más conocido como Callejero Fino , continúan las malas noticias. En las últimas horas se realizó una pericia que estableció que el arma que le fue secuestrada en su camioneta Volkswagen Amarok funciona, es decir, era apta para disparar .

Se trata de una pistola Glock calibre .40 y 12 proyectiles que fueron secuestrados el pasado domingo 30 de agosto cuando el músico y su primo, Steven Joel Ricca (27) , fueron detenidos por circular por Benavídez en una camioneta sin chapas patente.

A través de una pericia realizada este sábado en la sede de la Policía Científica de San Isidro se estableció que el arma, que se encontraba completa en todas sus partes, es apta para el disparo.

Cosme Iribarren , fiscal general adjunto de San Isidro a cargo de esta causa, envió a analizar la vaina testigo que fue utilizada para cotejarla este lunes en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB), que posee una base digital de huellas de vainas, proyectiles y armas de fuego.

El objetivo de esta nueva pericia es saber si existen otras vainas registradas con la misma impronta para establecer si el arma fue utilizada en otros hechos delictivos.

Además, como el número de identificación del arma está limado , es decir, borrado, se le aplicarán una serie de compuestos químicos sobre los tres registros (corredera, cañón y en una chapa bajo la corredera) para intentar rescatar alguna inscripción con la que se pueda identificar a quién perteneció antes de llegar a la camioneta de Callejero Fino.

"No es un arma usual en las fuerzas de seguridad, no hay tantas como las Browning o las Bersa, para saber la procedencia", explicaron a Clarín fuentes de la investigación.

Otro punto importante en la causa son las declaraciones testimoniales. El lunes 31 de agosto fueron indagados Alvarenga y Ricca. El primero solo cuestionó el accionar de los agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) al momento de detenerlo y revisarlo. Del arma no dijo nada.

Un testigo del procedimiento que declaró en la causa ratificó el correcto accionar de los miembros COT y de la Policía bonaerense que participaron de la detención.

Ricca, por su parte, indicó que iban camino a una fiesta a la que lo había invitado su primo, sostuvo que no sabía de la existencia del arma dentro del vehículo y que esa camioneta es uno de los tantos vehículos que posee Callejero Fino, y que la noche anterior habían usado para ir al show de Arcángel en el Movistar Arena, de Villa Crespo.

Este es un punto central en la investigación. El fiscal Iribarren busca establecer el antes y el después de la detención.

Para ello, ya declararon familiares y amigos de los imputados, quienes continúan alojados en la comisaría de Benavídez, ubicada a pocos metros de la fiscalía del distrito.

Fuentes de la causa adelantaron a Clarín que una de las posibles testigos a ser convocadas para declarar es la cantante María Becerra (26) y su novio, Julián Reininger (29) , conocido artísticamente como J Rei.

Cuando fue detenido, Callejero Fino dijo que iban camino al cumpleaños de J Rei.

Becerra es una cantante oriunda de Quilmes, al sur del Conurbano, con más de 15 millones de seguidores en Instagram.

Además de realizar cuatro conciertos en el estadio de River Plate entre 2024 y 2025, cantó el himno nacional en la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

Este domingo se cumplió una semana de que Alvarenga y Ricca fueron detenidos.

Según el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el fiscal tiene 15 días a partir de la imputación para pedir la prisión preventiva de los acusados. Es prorrogable por otra quincena.

Este viernes, la jueza de Garantías N° 5 de Tigre, Mariana Schemberger, les negó la excarcelación a ambos y avaló la imputación efectuada por el fiscal de "portación ilegal de arma de fuego de guerra en concurso ideal con supresión de la numeración de arma de fuego" .

Las defensas de los imputados, a cargo de los abogados Diego Storto por Callejero Fino; y Luciano Zorrilla, Diego Balaz y Manuel Cayuela por Ricca, pueden apelar la decisión de la magistrada.

Ricca sostuvo que nunca ingresó a una comisaría, que está cursando el tercer año de la carrera de Derecho en la UBA y que se había inscripto en el servicio militar voluntario.

Según fuentes consultadas por este diario, el joven pasa los días leyendo en su celda.

No es la primera vez que Alvarenga está vinculado a un hecho policial. El joven referente de la movida RKT cumplió una condena de siete años y medio por robo agravado por efracción, por tener de drogas con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

De acuerdo a fuentes penitenciarias, el músico siempre estuvo en su domicilio bajo la vigilancia de la tobillera electrónica desde abril del 2016 hasta junio de 2022, cuando cumplió la condena que fue controlada por el Juzgado de Ejecución N° 2 de San Isidro.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal”, contó una vez en el programa Podemos Hablar (PH) , que se emite por Telefé.

Durante el tiempo de detención domiciliaria, se abocó de lleno a la música y hasta organizaba fiestas en el patio de su casa. En este tiempo, le pedía permiso a la Justicia cada vez que tenía un show en un boliche y hasta llegó a tocar en el Luna Park.

Finalmente, a mediados de 2023 hizo un video en sus redes en el que contó que había cumplido su condena. "En el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre”, anunció.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín