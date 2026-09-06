Un diputado denunció que una petrolera británica sancionada por operar en Malvinas accedió al RIGI con otro nombre

Un diputado opositor denunció a través de redes sociales que una compañía petrolera británic a, que fue sancionada por operar en las islas Malvinas , accedió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Se trata de Maximiliano Ferraro , legislador nacional y presidente de la Coalición Cívica, quien denunció que Harbour Energy (antes Premier Oil PLC , misma persona jurídica inscripta en UK desde 2002) participa con el 15% en Southern Energy, proyecto al que el gobierno aprobó beneficios del RIGI mediante la Resolución 559/2025 pese a su inhabilitación vigente hasta 2028.

"Inhabilitada por Malvinas, premiada por el RIGI" , es el título del largo posteo del dirigente opositor donde cuenta que en 2021, la compañía Premier Oil cambió su denominación pasando a llamarse Harbour Energy .

La inhabilitación de 2013 por Resolución 481 se basó en la Ley 26.659 por operar sin autorización en la plataforma continental cerca de Malvinas ; Ferraro señala que la norma alcanza a accionistas y controlantes, y que un cambio de denominación en 2021 no levanta las sanciones .

"El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy , el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro", posteó Ferraro.

El diputado exigió explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno sobre cómo se aprobó el proyecto de exportación de gas desde Río Negro sin advertir la inhabilitación, destacando que ningún acto administrativo puede ignorar una prohibición vigente .

INHABILITADA POR MALVINAS, PREMIADA CON EL RIGI A la luz del comunicado emitido, del anuncio realizado en cumplimiento de la Ley N.° 26.659, de lo dispuesto por el Presidente de la Nación y de las últimas comunicaciones oficiales, les hago una consulta, Pablo Quirno y Luis… pic.twitter.com/M5nvPMM8iy

"Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación.

Tras la conferencia de prensa del jueves del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció una nueva ofensiva contra las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y confirmó que buscará sancionar a 45 empresas y personas", expresó Ferraro.

"La Ley 26.659 no prohíbe únicamente operar en el mar argentino sin habilitación. Su artículo 2 prohíbe esa conducta a la empresa que opera y también a sus accionistas. Y su artículo 5 va más lejos: prohíbe al propio Estado contratar con esas empresas, sus controladas o sus accionistas. El problema es que Harbour arrastra una inhabilitación firme y vigente hasta 2028, y hoy es accionista de un proyecto beneficiado por el propio Estado a través del RIGI", concluyó el diputado.

Fuente: Clarín