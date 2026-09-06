Dibu Martínez tuvo grandes atajadas pero no pudo evitar la remontada de Arsenal, que venció a Chelsea en un partidazo

Arsenal le ganó 2-1 a Chelsea en el Emirates Stadium, en uno de los grandes partidos de la tercera fecha de la Premier League, en un encuentro en el que Emiliano Dibu Martínez tuvo varias intervenciones importantes pero no pudo evitar los dos goles del equipo de Mikel Arteta .

Morgan Rogers había sorprendido a los Gunners y puesto en ventaja a los Blues a los 2 minutos del primer tiempo, pero Kai Havertz estableció el empate a los 25, con una definición contra el primer palo que venció al arquero argentino.

El equipo local, que fue el que más propuso y dominó, completó la remontada apenas comenzado el complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, Martin Odegaard apareció para marcar el 2-1 con una definición ante la que Dibu no tuvo posibilidades.

Chelsea, con Valentín Barco que no salió del banco de suplentes, intentó reaccionar y el arquero de la Selección Argentina volvió a responder cuando Arsenal buscó ampliar la diferencia, pero los Blues no consiguieron por ahora encontrar el empate y encajaron su primera derrota oficial con Xabi Alonso en el banco.

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Chelsea encontró rápidamente una sociedad ofensiva que entusiasma. Cole Palmer, João Pedro y Morgan Rogers llegan como las principales amenazas para la defensa del Arsenal. Los Blues convirtieron siete goles en sus primeras dos fechas y enfrentarán ahora a un rival que todavía mantiene el arco invicto

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Si Chelsea tiene poder de fuego, Arsenal también. Bukayo Saka convirtió dos goles en las primeras dos jornadas y llega como máximo goleador de los Gunners en la Premier. Junto con Martin Odegaard, Kai Havertz y Christos Tzolis será uno de los hombres que deberá controlar la defensa de Xabi Alonso.

El clásico tendrá además un duelo especial en los bancos. Mikel Arteta y Xabi Alonso crecieron juntos en el País Vasco y mantienen una amistad desde hace años. Ya se enfrentaron como entrenadores en un amistoso en 2024, cuando Alonso dirigía al Bayer Leverkusen, pero será su primer choque oficial en la Premier League.

No sólo se trata de uno de los clásicos de Londres. Arsenal y Chelsea ganaron sus primeros dos partidos de la Premier League y llegan con seis puntos sobre seis. Los Gunners todavía no recibieron goles, mientras que los Blues exhibieron todo su poder ofensivo con siete tantos.

Después de su llegada desde Aston Villa, Dibu Martínez tendrá enfrente al vigente campeón de Inglaterra. El argentino viene de debutar en la Premier con Chelsea en el espectacular 4-3 sobre Brighton, encuentro en el que realizó cuatro atajadas. Ahora tendrá su primer clásico londinense con la camiseta de los Blues.

Arsenal y Chelsea protagonizan desde las 12.30 de la Argentina el gran partido de la tercera fecha de la Premier League. El escenario será el Emirates Stadium y habrá presencia argentina desde el arco de los Blues, con Emiliano Dibu Martínez como protagonista. El árbitro será Chris Kavanagh

Fuente: Clarín