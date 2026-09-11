Bruce Lee: “Cuanto más valoramos las cosas, menos nos valoramos a nosotros mismos”

Bruce Lee no solo dejó un legado en las artes marciales y el cine, sino también una serie de reflexiones que siguen vigentes décadas después. Una de las más conocidas afirma: “Cuanto más valoramos las cosas, menos nos valoramos a nosotros mismos” , una frase que invita a cuestionar la relación entre el éxito material y la autoestima.

Para el creador del Jeet Kune Do, el verdadero crecimiento no dependía de acumular bienes o reconocimiento, sino de desarrollar la disciplina, el carácter y la confianza en uno mismo.

La reflexión plantea que cuando el valor personal se apoya demasiado en las posesiones , el dinero o el estatus, la identidad comienza a depender de factores externos.

En ese contexto, una pérdida material o una comparación constante con los demás puede afectar la percepción que una persona tiene de sí misma. La idea de Lee apunta a invertir esa lógica: primero construir el valor interior y después disfrutar de las cosas sin que definan quiénes somos.

En una época marcada por las redes sociales y la exposición permanente, muchas personas asocian el éxito con lo que muestran o poseen. La frase de Bruce Lee recuerda que la autoestima y el bienestar no necesariamente crecen al mismo ritmo que el patrimonio o los objetos .

Su mensaje no propone rechazar lo material, sino evitar que se convierta en la principal medida del valor propio.

Bruce Lee nació en San Francisco en 1940 y creció en Hong Kong, donde comenzó su carrera como actor y artista marcial. Más tarde revolucionó el cine de acción con películas como Operación Dragón y fundó el Jeet Kune Do , una filosofía de combate basada en la adaptación y la eficiencia.

Además de su influencia deportiva y cinematográfica, sus libros y entrevistas lo convirtieron en una de las figuras más citadas cuando se habla de disciplina, superación personal y desarrollo interior.

Fuente: TN