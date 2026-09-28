Bootstrappear: la palabra que gana fuerza entre emprendedores para crecer sin depender de inversores

Hay palabras que llegan al mundo de los negocios desde lugares inesperados. Bootstrap es una de ellas . Se podría traducir como la lengüeta o tira de cuero que ayuda para calzarse las botas. De ahí derivó la expresión pull yourself up by your bootstraps (levantate gracias a las tiras de tus botas) que comenzó a utilizarse en el siglo XIX para referirse a la idea de autofinanciarse: salir adelante sin ayuda externa.

Con el tiempo, el término llegó al mundo tecnológico y después al ecosistema emprendedor. En 1992, el profesor Amar Bhidé publicó en Harvard Business Review el artículo “Bootstrap Finance: The Art of Start-ups”, en el que analizaba las estrategias de financiación de 100 compañías de la lista de empresas estadounidenses de mayor crecimiento Inc. 500 .

Entre sus conclusiones aparecía una idea que hoy vuelve a sonar familiar: poner el negocio en marcha rápido , buscar proyectos que generen caja y controlar el crecimiento.

Sin embargo, el concepto es más amplio que el de autofinanciarse porque se refiere a apoyarse en el capital de sus fundadores y, sobre todo, en los ingresos que genera el propio negocio , sin depender inicialmente de inversores externos.

“Lo interesante no es la definición en sí , sino lo que obliga a hacer: cada peso que se invierte exige una rigurosidad profunda de evaluación de la conveniencia de hacerlo”, explica Jean Del Pino, cofundador y director de Commit, academia de formación de emprendedores. Es decir, separar lo esencial de aquello que puede esperar.

El concepto vuelve a ganar protagonismo después de varios años en los que el ecosistema startup estuvo dominado por otra lógica: conseguir capital, contratar equipos, desarrollar el producto y crecer rápidamente, aun cuando la rentabilidad todavía estuviera lejos.

El cambio en las condiciones financieras internacionales puso en cuestión esa estrategia. Tasas más altas, inversores más exigentes y una mayor preocupación por la rentabilidad hicieron que muchas compañías tuvieran que demostrar que detrás del crecimiento había un negocio capaz de sostenerse .

Una empresa que necesita desarrollar tecnología costosa, contratar rápidamente un equipo, instalar una fábrica o expandirse a otros mercados puede necesitar inversión externa para aprovechar una oportunidad . El bootstrapping plantea otra secuencia: primero validar, después vender, generar caja y recién entonces reinvertir para crecer.

La lógica tiene una ventaja adicional: obliga a escuchar al cliente antes de comprometer grandes cantidades de dinero. Una prueba pequeña que demuestra que un producto no funciona puede costar mucho menos que descubrirlo después de haber armado una estructura completa .

Para Del Pino, además, el bootstrapping tiene una dimensión que va más allá de las finanzas: la autonomía del emprendedor. “Yo venía del mundo corporativo y sentía que tener un fondo de inversión o más de uno en la mesa de decisión de mi emprendimiento era como volver a tener un jefe ”, cuenta.

La contracara de esta estrategia es que concentra el riesgo en los propios fundadores. No hay un inversor que aporte capital si el negocio demora más de lo esperado en despegar y tampoco una ronda que permita cubrir rápidamente un déficit de caja.

Por eso, una de las primeras preguntas no debería ser cuánto dinero se necesita para empezar, sino cuánto está dispuesto a perder el emprendedor o qué ahorros familiares sacrificar y durante cuánto tiempo.

En la Argentina, el concepto adquiere una dimensión particular porque una parte importante del universo PyME queda fuera del crédito. Según el Indicador de Competitividad y Acceso al Financiamiento de CAME, el 62,8% de las pymes consultadas no accedió a préstamos durante 2025. Además, el 80,3% consideró insuficiente la oferta disponible y casi la mitad señaló como obstáculos las condiciones de crédito y los requisitos para acceder.

En ese contexto, para una startup tecnológica que podría salir a buscar capital de riesgo, financiarse con sus propios ingresos puede ser una decisión para conservar el control. Para una pequeña empresa que no consigue un crédito conveniente, puede ser sencillamente la forma de seguir creciendo .

“La confusión más común que veo es tratar la deuda como una solución genérica para ‘necesito plata’, cuando en realidad cada fuente de financiamiento resuelve un problema distinto ”, explica Del Pino. Su regla es concreta: la deuda tiene sentido cuando existe un ingreso futuro razonablemente predecible que pueda pagarla.

En otras palabras: pedir dinero para financiar una máquina que permitirá aumentar las ventas puede tener una lógica. Pedirlo simplemente para cubrir una operación que todavía no genera ingresos suficientes puede significar trasladar el problema hacia adelante.

La alternativa bootstrapped tampoco consiste en guardar cada peso y no invertir. Por el contrario: implica reinvertir, pero hacerlo progresivamente y después de validar que la inversión tiene posibilidades concretas de devolver valor al negocio.

A su vez, se puede aplicar una metodología progresiva. Una empresa puede comenzar financiándose con sus propios recursos y, cuando encuentra un modelo probado y una oportunidad concreta de expansión, salir a buscar inversión .

Para un emprendedor, la pregunta entonces no debería ser simplemente “ ¿cómo consigo plata para crecer? ”, sino “¿qué necesito demostrar antes de poner más plata en el negocio?”. Porque cuando el crecimiento depende de la caja que genera la propia empresa, cada decisión deja de ser solamente un gasto: se convierte en una prueba de que el modelo funciona.

Y esa puede ser, justamente, la enseñanza más importante del bootstrapping : crecer más lento puede ser preferible a crecer rápido si el negocio todavía no aprendió a sostenerse solo.

Fuente: TN