Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , Mendoza , La Pampa , San Luis , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Santiago del Estero , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy .

Algunas zonas de Chubut también están bajo alerta amarilla por lluvias . Además, algunos sectores de San Juan y La Rioja están afectados por viento Zonda .

Buenos Aires , La Pampa , Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , Santiago del Estero y Corrientes . El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

San Luis , Mendoza , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

La zona este de Chubut estará afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera local.

San Juan y La Rioja estará afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN