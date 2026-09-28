Choque frontal en la Ruta 11: dos conductores quedaron atrapados en los autos y un joven de 23 años murió

Un joven de 23 años murió este domingo tras un choque frontal entre dos autos en la Ruta Nacional 11 , a la altura de Florencia, en el norte de Santa Fe . Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los vehículos y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. La otra persona involucrada, un hombre oriundo de Corrientes, sufrió heridas y fue trasladada a un centro de salud.

La víctima fatal fue identificada como Pablo Maximiliano Cantero , vecino de Florencia. El accidente ocurrió alrededor de las 14.45 y las causas del impacto todavía son investigadas.

Según informaron medios locales, Cantero manejaba un Chevrolet Corsa mientras que José Luis Soto , procedente de Paso de los Libres, Corrientes, circulaba a bordo de un Toyota Corolla.

Por motivos que todavía intentan determinar los investigadores, los vehículos chocaron de frente cuando circulaban en sentidos opuestos . Ambos autos sufrieron importantes daños como consecuencia del impacto.

Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los vehículos, por lo que Bomberos desplegó un operativo para poder liberarlos . En las tareas también intervino personal del sistema de emergencias 107.

Una vez finalizado el rescate, los dos hombres fueron derivados a centros médicos de la región.

Cantero fue trasladado al Hospital de Villa Ocampo , donde permaneció internado a raíz de las lesiones que había sufrido en el choque.

Alrededor de las 17.40, los médicos confirmaron su muerte . Soto, en tanto, también tuvo que recibir asistencia médica por las heridas sufridas. La información disponible no precisa su estado de salud posterior.

El accidente obligó además a restringir la circulación sobre ese sector de la Ruta Nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los primeros peritajes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia y de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy , además de los equipos de emergencia.

La investigación deberá determinar ahora qué provocó que los dos vehículos chocaran frontalmente en ese tramo de la ruta.

Fuente: TN