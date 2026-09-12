Base Naval Integrada: el Gobierno asegura que la obra “pertenece 100% a la Argentina” y no incluye a otros países

USHUAIA.- La Base Naval Integrada estaría finalizada para 2029, luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros. “Es la primera vez que aparece el Estado nacional con recursos concretos”, aseguran en las Fuerzas Armadas. En su visita a esta ciudad, el canciller Pablo Quirno remarcó que el proyecto “pertenece 100% a la Argentina” y descartó financiamiento de otros países u organismos multilaterales.

Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, llegaron el viernes a Tierra del Fuego y recorrieron el lugar donde se instalarán dos enormes obradores, fundamentales en el plan de construcción de la Base Naval Integrada. La visita se enmarcó en la agenda que el gobierno de Javier Milei impulsa para reforzar la infraestructura estratégica en el extremo austral y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.

Los funcionarios estuvieron en el sector donde no se observan aún avances significativos, más allá del anuncio en 2022 del entonces ministro Jorge Taianadurante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se colocó la “piedra fundamental”, que permaneció hasta el momento prácticamente abandonada en el lugar.

El recorrido permitió a los ministros conocer de primera mano el sector y avanzar en las gestiones relacionadas con el inicio de los trabajos.

Según se había informado, el Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional”. Dijo que el presidente Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.

Consultado por LA NACION acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos. Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”.

“En el gobierno nacional tratamos de usar nuestros propios recursos para generar la realización de los proyectos estratégicos, después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero está concebida como 100% argentina . Pertenece a la Armada Argentina y no está vinculada con otros países”, insistió el canciller.

“El costo estimado de entre US$400 millones y US$500 millones surge de los propios recursos del Estado. El Presidente determinó que, gracias al equilibrio fiscal, los recursos están. Se promulgó el DNU la misma noche de la cadena nacional para asignar recursos al Ministerio de Defensa para comenzar la obra y días después se instruyó al Ministerio de Economía para incluir en el presupuesto 2027 los recursos correspondientes para continuar con la obra”, detalló Quirno en la recorrida.

El proyecto está contemplado para ser realizado por fases. “Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie materializa la obra que haremos ahora”, dijo el ministro Presti, quien también especificó que “las obras van a salir con licitaciones públicas y se presentarán las empresas que sean adecuadas”, descartando la exclusividad de la empresa Tandanor en el avance de las próximas etapas.

“No está previsto financiamiento de organismos multilaterales. Está claro que esta obra es la convicción y el mandato del Presidente, se revalorizan recursos estratégicos de la Argentina para defender nuestros intereses en el Atlántico Sur de la mejor manera posible, algo que no se hace desde hace décadas”, explicaron los funcionarios nacionales.

Por otro lado, Quirno destacó que el proyecto incluye también las mejoras en la pista de aterrizaje de la Base Petrel, en Antártida. “Es el puente que hacemos con la Antártida, para proveer mayores posibilidades de aterrizaje de aviones, la pista ya está. Hay que hacerle mejoras y alargarla para una mejor disponibilidad”, explicó .

En el comienzo de los trabajos se contempla la construcción de dos grandes obradores, que serán el apoyo principal para la construcción del muelle, sobre todo en la temporada invernal que limita el trabajo en el exterior.

Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.

La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales, “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.

El muelle final contaría con 585 metros, y el objetivo es que esta obra finalice en un plazo de 30 a 36 meses.

Simultáneamente, a mediados de 2027 se avanzará con el inicio de las obras requeridas para la logística antártica , con lo cual las tareas serán paralelas y la idea es que tanto el muelle como la logística antártica estén finalizando a mediados de 2029, “a más tardar a fines de ese año”. Concretado ese objetivo, se estará en capacidad de recibir al rompehielos Irizar, que hoy atraca en el muelle comercial de Ushuaia, al Transporte Polar y a cualquier unidad de la Armada que necesite operar en la zona.

Para 2028 se planea avanzar en la relocalización de la Base Naval Austral , hoy localizada en el centro de Ushuaia, tanto el edificio como un muelle que fue planificado como provisorio y que lleva 30 años funcionando en esa condición.

En la última etapa se harán viviendas para el personal, lo que se planifica para 2029.

Fuente: La Nación