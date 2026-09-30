Asesinaron a un adolescente de 16 años: La autopsia reveló cómo fue el brutal ataque

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La autopsia realizada al cuerpo de Lautaro Córdoba, el adolescente de 16 años encontrado muerto en una zona rural de Copacabana, Córdoba, aportó nuevos detalles sobre el crimen y permitió establecer cómo murió.

El informe forense determinó que el joven sufrió siete heridas de arma blanca en el cuello, que provocaron una importante pérdida de sangre y finalmente le causaron la muerte.

El estudio también reveló que los golpes que presentaba en la cabeza y el rostro fueron realizados después de su muerte. Según los peritos, esas lesiones fueron provocadas con una maza, pero no tuvieron incidencia en el fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los forenses, las heridas en el cuello provocaron que Lautaro perdiera el conocimiento y posteriormente se produjo la hemorragia que terminó causándole la muerte.

La fiscal de Instrucción Analía Cepede explicó que los resultados permiten precisar la mecánica del crimen y diferenciar las lesiones que provocaron la muerte de aquellas que fueron ocasionadas cuando el adolescente ya había fallecido.

La autopsia también descartó que Lautaro hubiera muerto por un disparo. En el lugar del hecho los investigadores habían secuestrado una escopeta y, en un primer momento, se había contemplado la posibilidad de que hubiera sido utilizada durante el ataque.

Sin embargo, los peritos no encontraron heridas compatibles con un disparo y la fiscal confirmó que esa hipótesis quedó descartada como causa de muerte.

Por el crimen están detenidos Hermenegildo Acosta, padrastro de Lautaro y conocido en la zona por sus publicaciones en TikTok, y su hijo de 17 años.

Acosta fue imputado por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo está acusado como presunto coautor bajo la misma figura.

La investigación busca establecer ahora qué participación tuvo cada uno de los acusados en el ataque.

En las últimas horas también habían circulado versiones sobre un supuesto intento de suicidio de Acosta en la cárcel de Cruz del Eje. Sin embargo, la fiscal Cepede desmintió esa información y aseguró que no existe ningún informe del Servicio Penitenciario que confirme un episodio de esas características.

Mientras continúa la investigación, los resultados de la autopsia permitieron establecer que Lautaro fue atacado con un arma blanca, recibió siete heridas en el cuello y murió como consecuencia de la hemorragia. Luego, cuando ya había fallecido, recibió golpes con una maza.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un femicidio vinculado: sospechan que Acosta habría asesinado a su hijastro con el objetivo de causarle sufrimiento a su pareja, la madre de Lautaro.