Buscó métodos para matar y el caso Yiya Murano: las pruebas contra la acusada por el crimen de una abogada

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Más de 500 búsquedas en internet sobre venenos y métodos para matar, dos teléfonos que se activaban en la misma antena al mismo tiempo y decenas de comunicaciones entre los dos imputados fueron expuestos durante la última audiencia de prueba del juicio por el asesinato de Verónica Dessio, ocurrido en La Plata en diciembre de 2020.

Los datos fueron presentados ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata por María Celeste Segui, especialista en análisis de dispositivos, quien expuso los resultados de los peritajes realizados sobre los teléfonos secuestrados durante la investigación.

Entre las búsquedas registradas en uno de los teléfonos aparecieron consultas relacionadas con sustancias tóxicas, métodos para matar y el caso de Yiya Murano, la mujer condenada por el envenenamiento de tres amigas en la década de 1970. Según se informó durante la audiencia, las consultas se concentraron en fechas cercanas al crimen de Dessio.

El análisis de los celulares también aportó otros elementos considerados relevantes para la acusación. Según explicó Segui, Ivana Verónica Mapis utilizaba dos teléfonos: uno registrado a su nombre y otro con un chip prepago que figuraba a nombre de la propia Verónica Dessio.

Ese segundo aparato aparecía identificado en distintos dispositivos con nombres como “Ros”, “Rosana” o “Roxana”. La pericia estableció que los dos teléfonos utilizados por Mapis impactaban en la misma celda de una antena exactamente en el mismo día, hora, minuto y segundo.

Para la acusación, ese dato permite sostener que ambos aparatos se encontraban juntos y que el teléfono registrado a nombre de Dessio estaba en poder de Mapis.

El peritaje también reconstruyó parte de las comunicaciones entre Mapis y José Antonio Alves, el otro imputado. Entre ambos se registraron 21 llamadas y 53 mensajes, además de otros contactos realizados desde la segunda línea analizada.

Las comunicaciones continuaron incluso después del crimen, hasta el 28 de diciembre, cuando Alves fue detenido.

Durante la segunda parte de la audiencia declararon testigos propuestos por la defensa de Mapis. Una de ellas fue Cecilia Sambrosito, actual pareja de la acusada, quien cuestionó la versión presentada previamente por Carolina Pérez.

Según su relato, no era Mapis quien ejercía el control sobre Pérez, como había planteado la acusación a partir de distintos testimonios, sino que Pérez tenía influencia sobre Mapis y esta accedía a sus pedidos por culpa y temor a perder la relación.

Ese testimonio puso en discusión uno de los posibles móviles que analiza la Fiscalía: los conflictos afectivos entre Pérez, Dessio y Mapis y los celos que, según la hipótesis fiscal, habrían rodeado la relación entre Dessio y Pérez.

Con los testimonios de esta última jornada quedó cerrada la etapa probatoria del juicio. Ni Mapis ni Alves declararon durante el debate y sus defensas informaron que no harán uso de ese derecho.

El próximo miércoles 7 de octubre, a las 10, comenzarán los alegatos de la Fiscalía, las querellas y las defensas, instancia en la que cada una de las partes expondrá su interpretación de las pruebas incorporadas al expediente.

Verónica Dessio, abogada y pionera del matrimonio igualitario en Argentina, fue asesinada el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi. Según la acusación, Mapis habría planificado el crimen motivada por celos y habría contratado a Alves para cometer el asesinato a cambio de 250 mil pesos.

La Fiscalía sostiene que Dessio fue emboscada y degollada en su propia casa y que el crimen tuvo como objetivo eliminarla como un supuesto obstáculo en la relación entre Mapis y Carolina Pérez, exesposa de la víctima y pareja de la acusada al momento del hecho.