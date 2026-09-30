Murió una turista francesa de 29 años tras quedar atrapada en una avalancha en El Chaltén

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Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada en una avalancha en el Cerro Crestón, en las inmediaciones del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.

La joven se encontraba junto a un hombre de la misma nacionalidad cuando se produjo un desprendimiento de nieve en una zona de alta montaña, alrededor de las 12:30.

Tras recibir el alerta, se puso en marcha un operativo de rescate que contó con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Los rescatistas debieron trasladarse hasta el Lago del Desierto, ubicado a unos 35 kilómetros de El Chaltén, para localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados por el desprendimiento.

La mujer, de 29 años, murió como consecuencia de la avalancha. Su compañero fue rescatado con algunas lesiones y trasladado para recibir atención médica.

El hecho es investigado mientras las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve.