Asesinaron en Puerto Iguazú a un empresario y piloto de automovilismo: el principal sospechoso es su ex suegro

La ciudad de Puerto Iguazú , en Misiones, está shock desde este viernes, cuando asesinaron a balazos al reconocido empresario y piloto de automovilismo Alfredo Matías Wiebel (48). Y la conmoción fue aun mayor cuando quedó detenido como principal acusado del crimen su ex suegro, Alfredo Zalazar, con quien también era socio comercial.

Fuentes de la investigación confiaron a Clarín que la principal hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a un complejo entramado que abarca una disputa económica, el divorcio de Wiebel con la hija de Zalazar, y la consecuente separación de bienes.

Todo comenzó este viernes minutos antes del mediodía, cuando Wiebel y Zalazar llegaron juntos hasta una obra ubicada en la esquina de las calles República Argentina y Pancho Ramírez, en Puerto Iguazú.

Allí se están construyendo unos locales para luego alquilarlos. En ese contexto hubo una discusión entre ambos socios , que fue presenciada por varios de los obreros que trabajaban en el lugar.

De acuerdo a la acusación, en un momento, el sospechoso sacó una pistola Glock 9 milímetros y disparó contra su ex yerno, quien recibió tres disparos en el tórax, uno en el cuello y el restante en la cara.

Cuando los policías de la Unidad Regional V arribaron al predio encontraron a Wiebel tendido en el suelo y ya sin vida, mientras que los testigos presenciales refirieron que Zalazar había abandonado el lugar.

"El panorama no está claro. Ambos eran dueños de una empresa dedicada a despacho aduanero que no se encontraba muy bien económicamente y además estaban en un proceso de divorcio y separación de bienes con la hija de Zalazar", dijo a Clarín un conocido de la víctima que tenía dos hijos con su ex esposa.

Luego de una intensa búsqueda por distintos puntos de la ciudad, el acusado fue hallado por la tarde, internado en una clínica de Puerto Iguazú, donde quedó con custodia policial y formalmente detenido a pedido del Juzgado de Instrucción N.º 3.

En tanto, los restos de Wiebel fueron llevados al Cuerpo Médico Forense de Posadas donde se le realizó la autopsia, que confirmó la muerte por cinco heridas de bala.

Mientras que este sábado por la mañana, luego de una serie de allanamientos, la Policía de Misiones secuestró de la casa de Zalazar el arma que presuntamente fue utilizada en el crimen.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez César Lirussil y llevados a cabo por personal de la Unidad Regional V que, además, incautaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera y otros elementos de interés para la causa.

Además, al imputado se le practicó en sus manos un análisis de residuos de disparo y el mismo procedimiento se realizó en las prendas secuestradas.

"Zalazar era cazador y siempre andaba armado ", agregó la fuente consultada.

Por su parte, Wiebel, además de ser un reconocido empresario hotelero y gastronómico, era piloto de carreras en el ámbito provincial. Participó en categorías de rally, en el TC 4000 y, a nivel nacional, en el Procar 4000 B.

Con su ex suegro era actualmente socio en la firma Estudio Aduanero Echeverría y Asociados. También era el dueño del Z Hotel Boutique Iguazú y formaba parte del Grupo Holy, dedicado a la gastronomía en Posadas e Iguazú.

El equipo Iguazú Competición, del cual Wiebel también era dueño, expresó en redes sociales el lamento por el fallecimiento del piloto.

"Se fue Alfredo, se fue el hermano, el papá, el piloto, el gordo, el amigo. Eras todo eso y a la vez eras único. Tanto dentro como fuera de la pista. Se fue el 'amiguito' como solías decirnos y ya se extraña eso", escribieron.

Desde el equipo de competición destacaron "el corazón enorme" y la "solidaridad silenciosa" de Wiebel.

"Solo vos y un puñado de gente saben a cuantas personas ayudaste, a cuantos deportistas le diste una mano, siempre en silencio, sin que se sepa. No te interesaba la foto, sino que los deportistas avancen" , resaltaron.

Por último, reconocieron que el piloto le puso el nombre de Iguazú Competición a su equipo porque amaba a la ciudad misionera.

"Fuiste una gran persona y por eso siempre te llevaremos en el corazón... ¡¡¡hasta siempre amiguito!!!", se despidieron.

En ese sentido, Carlos Bourgeois Carlstein, amigo de Wiebel desde la secundaria, describió al hombre como “un tipazo, buena gente, alegre, amigo leal y gran jugador de rugby".

Además del automovilismo, a Wiebel le apasionaba el rugby. "Jugó mucho tiempo de apertura, pero también de ala o tercera línea. Siempre en el Cataratas Rugby de Puerto Iguazú", recordó su amigo.

"Era un tipo bonachón, siempre con una sonrisa, yo lo quería mucho ", expresó su Carlos, quien se quedó con la promesa de una última cena junto a su amigo de toda la vida.

Por su parte, el periodista Pablo Lizarraga, quien trabajaba en el área de comunicación del equipo, lo despidió con unas sentidas palabras: "En el box de Alfredo siempre había un ambiente cálido, rodeado de familiares, amigos o conocidos, donde las mesas nocturnas eran largas y se extendían con chistes o bromas hasta la madrugada", aseguró, y lo retrató como "uno de los pilotos de la vieja guardia que corrió en los circuitos terrados de Apóstoles y Eldorado y en el asfalto de Posadas y Oberá".

Wiebel comenzó en el deporte en Cataratas Rugby, donde jugó durante 14 años. A nivel automovilismo, su debut fue en 2014 en el rally de Misiones y ese mismo año pasó al asfalto, donde manejó una Chevy en el Autódromo de Oberá para el campeonato Misionero de Pista.

Pero fue en el circuito de Posadas donde consiguió su primera victoria, en octubre de 2015. Su último podio fue en el mismo circuito, en 2023, en una carrera con invitados. El suyo fue Stéfano "Fefo" Di Palma, hijo de José Luis y nieto de Rubén Luis Di Palma.

La última competencia que disputó fue el 30 de noviembre del año pasado en la inauguración del Autódromo Ciudad de Eldorado.

En el Misionero de Pista disputó 50 carreras -49 como titular y una como invitado- en el TC 4000 Misionero con 5 victorias, una serie ganada y subió 15 veces al podio, señaló el diario El Territorio .

A nivel nacional participó en el Procar 4000 B con una Chevy. En 2020 disputó en ocho carreras, donde consiguió el mejor resultado un noveno puesto en el mítico Autódromo "Juan y Oscar Gálvez" de Buenos Aires.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín