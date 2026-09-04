Asesinaron de una puñalada a un hombre en Mendoza en medio de una pelea callejera y hay dos detenidos

La madrugada del jueves dejó un crimen bajo investigación en San Rafael , provincia de Mendoza , donde un hombre de 36 años murió tras ser herido con un arma blanca durante una riña ocurrida en la vía pública . La víctima fue identificada como Gabriel Segundo Ramos , y por el hecho la Policía aprehendió a dos hombres señalados por su presunta participación en el enfrentamiento previo.

El episodio se produjo cerca de las 2:54 en la zona de callejón Los Pioneros y avenida Balloffet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 38ª. Cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron a Ramos con una lesión cortopunzante en la parte dorsal izquierda y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada del personal de salud.

La intervención médica confirmó poco después el fallecimiento, lo que dio inicio a una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, despliegue de distintas unidades policiales y operativos en otros puntos del departamento para reconstruir la secuencia y ubicar a quienes habrían estado involucrados en la pelea.

Después de la intervención en el lugar y de acuerdo con lo informado por el portal del Diario Los Andes , el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzó a analizar registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Ese trabajo permitió establecer parte de los desplazamientos relacionados con el hecho , una pieza que pasó a formar parte de la reconstrucción preliminar de lo ocurrido.

Con esos elementos, la pesquisa sumó la participación de personal de Investigaciones, de la Unidad VANT, de Canes y de Policía Científica. El objetivo de esos procedimientos fue reunir pruebas, localizar a posibles involucrados y determinar de qué manera se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del hombre de 36 años.

A partir de las tareas investigativas, los operativos condujeron a un domicilio situado en inmediaciones de callejón Campos y Cordillera de los Andes . En ese lugar, fueron aprehendidos D. L. M., de 28 años, y H. M., de 30 , quienes quedaron a disposición de la causa.

Según las primeras averiguaciones, ambos habrían participado de una riña con la víctima antes de la agresión fatal . La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal Giulliana Dalosso y de la fiscal Andrea Rossi , quienes dispusieron las primeras medidas judiciales para avanzar con el esclarecimiento del caso. En esta etapa, el expediente fue caratulado de manera inicial como homicidio simple .

Esa calificación puede ser revisada a medida que se incorporen nuevas pruebas periciales, testimoniales y técnicas. También deberá establecerse si hubo participación directa de uno o más agresores en el ataque con arma blanca y cuál fue el contexto exacto del enfrentamiento.

Mientras la causa avanza, los dos aprehendidos continúan vinculados a la investigación iniciada tras el crimen ocurrido en San Rafael . Las medidas ordenadas por el Ministerio Público apuntan a esclarecer la responsabilidad penal de ambos y a poder reconstruir el caso.

Hace tan solo unos días, un niño de 11 años fue baleado en Mendoza tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas en plena vía pública. La secuencia comenzó cerca de las 20 del domingo, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, las advertencias apuntaban a un enfrentamiento entre bandas en el interior del barrio y a una consecuencia inmediata: un niño había quedado en la línea de fuego.

Según la información del medio local ElSol , la víctima fue trasladada por su madre al Hospital Paroissien , donde los médicos constataron una lesión por arma de fuego. Más tarde, por la entidad del cuadro, el menor fue derivado al Hospital Notti . Allí, quedó internado, aunque estable y en sala común, mientras la investigación judicial avanzó con las primeras medidas en la escena.

Fuente: Infobae