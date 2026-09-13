Agenda presidencial: Milei viaja a Bahía Blanca y arengará a sus legisladores antes del tratamiento en comisión de la reforma electoral

Esta semana, Javier Milei llevará adelante reuniones con su Gabinete y recibirá a los diputados y senadores libertarios en Casa Rosada . Además, viajará a Bahía Blanca, antes de encarar un nuevo viaje a Estados Unidos antes de fin de mes.

Según informó Presidencia este domingo, Milei iniciará la semana el lunes a las 10 de la mañana con la reunión de Gabinete y, sobre las 15 del mismo día, protagonizará un encuentro con los diputados y senadores del oficialismo.

En tanto, el martes se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, y la reunión de mesa política desde las 13, en la que no suele participar Javier Milei, sino que la encabeza Karina Milei.

Además, se informó que el martes 15 de septiembre se realizará una reunión de comisión a nivel informativo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de reforma electoral. Desde Presidencia indicaron que el encuentro será en el marco de la Cámara baja , pese a que el proyecto ingresó por el Senado, donde Patricia Bullrich busca reunir los votos para el ítem que más le interesa a la Casa Rosada: eliminar las PASO.

El jefe de Estado cerrará su actividad oficial de la semana el día viernes cuando se presente en la ciudad de Bahía Blanca para visitar el proyecto Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega . Esta será la primera vez que el mandatario pise esta localidad después de las devastadoras inundaciones que afectaron la zona en marzo de 2025.

La firma detrás de este proyecto está integrada por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras . Su iniciativa contempla una inversión de 360 millones de dólares destinada a la ampliación de su planta ubicada en dicha ciudad . El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad de producción de líquidos de gas natural, incluyendo etano, butano, propano y gasolinas naturales. Proyectan la creación de aproximadamente 800 puestos de trabajo.

Además de la agenda de Milei, Presidencia también confirmó las actividades de distintos ministros para la semana que inicia.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , encabezará entre lunes y martes la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a los 24 ministros del área de todo el país.

El lunes, el canciller Pablo Quirno , Luis Caputo , ministro de Economía, y Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación, participarán en distintos momentos de la jornada del acto por el Día de la Exportación en el Palacio Libertad.

Por último, el viernes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a la provincia de San Juan con el objetivo de formar parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Fuente: Clarín