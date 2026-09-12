Adiós al baño tradicional: la alternativa que limpia a los perros en 2 minutos y no necesita agua

Bañar a un perro puede llevar bastante tiempo: preparar el agua, mojarlo, aplicar shampoo, enjuagarlo, secarlo y después limpiar todo el baño. Para las mascotas que le tienen miedo al agua, además, el proceso suele ser aún más estresante.

Por eso, cada vez ganan más popularidad los guantes húmedos descartables para perros y gatos , una alternativa práctica para realizar limpiezas rápidas sin necesidad de un baño completo. Se colocan como un guante común y permiten retirar polvo, barro y suciedad superficial con solo pasar la mano sobre el pelaje.

El uso es muy sencillo y no requiere preparar ningún elemento adicional.

Son muy útiles para limpiar las patas después de una caminata , cuando el perro vuelve con tierra, pasto o barro.

Los guantes húmedos no reemplazan el baño tradicional, sino que funcionan como una solución para la higiene cotidiana entre un baño y otro.

Muchos perros se ponen nerviosos apenas escuchan correr el agua. Como estos guantes no requieren mojar a la mascota , la limpieza suele ser menos invasiva y más rápida.

Además, evitan tener que preparar la bañera o el patio cada vez que el perro vuelve con una pequeña mancha de suciedad.

Antes de comprar un producto, revisá que esté formulado específicamente para mascotas y leé sus ingredientes. No todos los guantes húmedos tienen la misma composición.

También es importante no utilizarlos sobre heridas, irritaciones o zonas sensibles , salvo que el fabricante indique expresamente que son aptos para ese uso.

En Argentina ya se consiguen distintas opciones de guantes húmedos descartables para perros y gatos , con presentaciones de 6 y 10 unidades y precios que varían según la marca y el vendedor.

Fuente: TN