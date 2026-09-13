Accidente fatal en la Ruta 143: un camión chocó contra una moto en la que iban tres personas y murió un joven de 18 años

Un joven de 18 años murió y dos personas resultaron heridas luego de protagonizar un choque frontal contra un camión en la Ruta Nacional 143, en Mendoza.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 23.45 del sábado, a la altura de la localidad Real del Padre en San Rafael, a pocos metros del cementerio local.

Según informó el medio local Los Andes a partir del parte policial, un camión Scania circulaba hacia el oeste cuando, cuando por motivos que todavía se investigan, impactó de frente contra una motocicleta de 110 cc que iba en sentido contrario.

Por la violencia del impacto, el conductor de la moto murió en el lugar. En tanto, un adolescente de 15 años y otra persona de 27 fueron trasladados de urgencia al Hospital Enfermeros Argentinos.

De acuerdo al parte médico, ambos sufrieron varias fracturas y quedaron internados para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante las pericias y demás medidas correspondientes por disposición de la autoridad judicial. Las circunstancias en las que se produjo el choque quedaron bajo investigación.

El diputado nacional por el peronismo Aldo Leiva sufrió un violento accidente este sábado sobre la Ruta Nacional 11, en Chaco. El Toyota Camry que conducía chocó con un camión Scania y quedó con el frente completamente destruido . A pesar de la magnitud del impacto, el legislador resultó ileso.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18.15, a la altura del kilómetro 1019 de la ruta, cerca de la localidad de Colonia Benítez y al norte de Resistencia. Tras el choque, una ambulancia llegó al lugar y el personal médico constató que Leiva no presentaba lesiones.

El camionero también resultó ileso y el test de alcoholemia que se le realizó dio negativo. En el caso de Leiva, el examen realizado en el lugar también arrojó resultado negativo , de acuerdo a lo que informaron medios locales.

Luego del accidente, el diputado de 63 años llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Quiero agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde”, escribió.

Fuente: TN