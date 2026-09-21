Accidente durante un concurso de baile: una pantalla gigante cayó sobre un grupo de bailarinas

Una pantalla gigante se desplomó sobre un grupo de bailarinas que se encontraban arriba de un escenario, en el marco de una competencia de baile, en Villa Carlos Paz, Córdoba. Debido al accidente, cuatro de las participantes tuvieron que ser trasladadas a un hospital, pero desde su equipo informaron que se encuentran fuera de peligro. Tras el incidente, los organizadores decidieron suspender la competencia.

El accidente ocurrió durante el certamen "The Summit Argentina" , que se realiza en distintos escenarios a lo largo del país y cuya presentación en Córdoba tuvo lugar en el teatro Acuario , que se encuentra en la planta alta de una galería comercial ubicada sobre calle Leandro N. Alem.

Fue sobre esas tablas que el grupo de siete bailarinas que integran el grupo Imperio Bachata, oriundo de Alta Gracia, estaba realizando su coreografía, cuando una pantalla de luces LED que se encontraba a sus espaldas se desprendió de la estructura que la sostenía y cayó sobre al menos cuatro de ellas .

La secuencia del accidente quedó registrada por uno de los espectadores al certamen, que desde su lugar entre el público tomó un video del impactante momento de la caída.

Tras el golpe, el equipo de bailarinas recibió asistencia médica y cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro de salud. Según indicó El Litoral , una de las jóvenes sufrió un esguince, otra recibió puntos en la cabeza y las restantes presentaron hematomas en distintas partes del cuerpo.

En tanto, desde su cuenta de Instagram , el equipo de las participantes confirmó que "las chicas están bien" y apuntaron que "han sufrido el golpe y cortes más que nada" . "Una desgracia con mucha suerte", agregaron en una historia posterior.

En la madrugada de este lunes, desde la agrupación de danza añadieron que "las chicas están fuera de peligro y ya están mejor" , y lamentaron "que un día que es para disfrutar y pasarla lindo termine en algo angustiante".

"La verdad se pasó un muy mal rato y pudo haber pasado a mayores, por suerte y lo más importante es que las chicas están bien", cierra el corto comunicado, que busca llevar tranquilidad a los allegados de las participantes.

Sin embargo, también hubo críticas a la organización. En diálogo con EldoceTV , uno de los bailarines sostuvo que en el lugar no había servicio de emergencias y que fueron los propios bailarines quienes tuvieron que retirar la estructura tras la caída: “La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, precisó

En la tarde de este lunes, los organizadores del certamen compartieron un comunicado en redes sociales en el que intentaron despegarse del incidente y apuntaron contra el teatro en el que se realizaba la competencia.

Según sostiene el mensaje de The Summit Argentina y Mundialevents producciones, "mientras se desarrollaba la competencia en el Teatro Acuario, y encontrándose bailarines realizando sus presentaciones sobre el escenario, se produjo de manera imprevista el desprendimiento y caída de una pantalla perteneciente a la infraestructura del establecimiento ".

Los organizadores indicaron además que " dos bailarinas resultaron lesionadas , fueron asistidas y afortunadamente, ambas se encuentran bien", número que difiere del que inicialmente indicaron medios locales.

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"Frente a la gravedad de lo sucedido la organización tomó la decisión de suspender la continuidad de la competencia , priorizando la seguridad y el bienestar de bailarines, docentes, familias, staff y público", explicaron además.

En esa línea, los organizadores sostuvieron que " no tienen a su cargo ni bajo su responsabilidad la infraestructura edilicia , instalaciones ni elementos técnicos pertenecientes al Teatro Acuario" y que, si bien contrataron y abonaron el lugar en el que se llevaba a cabo la competencia, lo hicieron "bajo el entendimiento y la confianza de que el espacio se encontraba en condiciones adecuadas para recibir el evento" .

"Lo ocurrido fue un hecho ajeno a la organización y fuera de nuestras posibilidades de previsión o control, y nos colocó ante una situación excepcional en la que, por encima de cualquier aspecto relacionado con la competencia, correspondía preservar la integridad de todas las personas presentes", apuntaron.

Sobre el cierre, los organizadores lamentaron lo ocurrido y anunciaron que en los próximos días brindarán precisiones acerca "de la resolución de las coreografías que no pudieron presentarse respecto a la suspensión a mitad del evento". "Agradecemos especialmente la comprensión, el respeto y el acompañamiento que estamos teniendo de toda nuestra comunidad en un momento tan delicado", cerraron.

Fuente: Clarín