Brutal crimen en San Cristóbal: ató una faca a una muleta y la usó como una lanza en una pelea callejera

Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con un muerto en el barrio porteño de San Cristóbal . El hecho ocurrió en el cruce de Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Clarín , durante la discusión uno de los hombres tomó una muleta que tenía una faca en uno de sus extremos y atacó al otro. La víctima recibió una puñalada en el cuello y quedó tendida en la vía pública.

Personal de la Comisaría Vecinal 3B y del SAME acudieron al lugar para asistir a la persona herida, que fue trasladada al Hospital Argerich, aunque falleció durante el trayecto .

El agresor escapó inmediatamente después del ataque. La Policía de la Ciudad logró identificarlo a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y continúa con su búsqueda.

El hecho ocurrió a pocos metros de un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para personas y familias que se encuentran en situación de calle efectiva, donde reciben asistencia inmediata, integral y personalizada, y asesoramiento sobre las ventajas de hospedarse en un Centro de Inclusión Social (CIS).

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que dispuso la intervención de la División Homicidios para avanzar con las tareas destinadas a localizar y detener al sospechoso.

El episodio ocurrió durante el viernes y las imágenes de las cámaras de seguridad son ahora una de las principales evidencias incorporadas a la investigación.

Fuente: Clarín