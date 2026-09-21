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Brutal crimen en San Cristóbal: ató una faca a una muleta y la usó como una lanza en una pelea callejera

Redacción CNM septiembre 21, 2026

Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con un muerto en el barrio porteño de San Cristóbal . El hecho ocurrió en el cruce de Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Clarín , durante la discusión uno de los hombres tomó una muleta que tenía una faca en uno de sus extremos y atacó al otro. La víctima recibió una puñalada en el cuello y quedó tendida en la vía pública.

Personal de la Comisaría Vecinal 3B y del SAME acudieron al lugar para asistir a la persona herida, que fue trasladada al Hospital Argerich, aunque falleció durante el trayecto .

El agresor escapó inmediatamente después del ataque. La Policía de la Ciudad logró identificarlo a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y continúa con su búsqueda.

El hecho ocurrió a pocos metros de un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para personas y familias que se encuentran en situación de calle efectiva, donde reciben asistencia inmediata, integral y personalizada, y asesoramiento sobre las ventajas de hospedarse en un Centro de Inclusión Social (CIS).

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que dispuso la intervención de la División Homicidios para avanzar con las tareas destinadas a localizar y detener al sospechoso.

El episodio ocurrió durante el viernes y las imágenes de las cámaras de seguridad son ahora una de las principales evidencias incorporadas a la investigación.

Fuente: Clarín


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