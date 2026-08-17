Voraz incendio en Mar del Tuyú: un hombre de 62 años murió tras quedar atrapado en una vivienda

ZONALES





Un hombre de 62 años perdió la vida este domingo por la noche durante un incendio que afectó gran parte de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 13 y 91, en Mar del Tuyú.





El siniestro se registró alrededor de las 22:30, cuando se dio aviso a los servicios de emergencia por un incendio en una propiedad de la localidad.





Ante la magnitud del fuego, se desplegó un importante operativo con la participación de dos dotaciones de Bomberos de Costa del Este, dos del destacamento de Mar del Tuyú y otras dos del Cuartel de Santa Teresita.





Mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas y avanzar sobre el interior de la vivienda, encontraron al hombre en una de las habitaciones, donde lamentablemente ya había fallecido.





Según la información disponible, otros ocupantes de la propiedad lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego afectara completamente distintos sectores del inmueble.





En el lugar también trabajaron efectivos de Defensa Civil y personal policial, quienes colaboraron con el operativo y las tareas posteriores.





Tras controlar el incendio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se originó el fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del vecino.