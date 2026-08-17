“San Martín inquilino”: registros históricos revelan la infancia del Libertador de América en Málaga

¿En dónde vivió San Martín durante su infancia en Málaga? Esa fue la pregunta que sirvió como disparador de la investigación que dirigió Patricio Orozco y que se publicó como “San Martín inquilino” . El trabajo propone mostrar una parte más íntima y humana de la historia de este prócer nacional, y a la vez conocer el recorrido que hacía todas las mañanas para ir de su casa a la escuela .

Un año atrás Patricio le contaba a Clarín sobre la investigación de los padres de San Martín que se titula “Los abuelos de la Patria” . Ahora, a 176 años del fallecimiento de don José Francisco de San Martín, acerca una nueva propuesta que aporta más conocimiento sobre los primeros años de vida del Libertador de América, que si bien nació en Yapeyú, Corrientes, en 1778 se mudó a España al poco tiempo con sus padres y hermanos.

La familia San Martín llegó primero a Cádiz, luego pasó por Madrid y finalmente alquiló una casa en Málaga en 1785, en donde Juan de San Martín -el padre del prócer- quedó retirado de su carrera militar. José de San Martín, el último de cinco hijos, tenía 7 años cuando su papá firmó el contrato de alquiler de una vivienda en la calle Pozos Dulces.

En conversación con Clarín , Patricio dice que hallar la ubicación exacta de la parcela de tierra en donde se alzaba esa casa fue un desafío que derivó en algunas investigaciones previas, pero que no pudo concretarse hasta ahora.

Desde 1785 a 2026 pasaron 241 años. En el medio, esa vivienda fue remodelada dos veces, las numeraciones fueron cambiadas, el nombre de la calle también.

“Ha habido investigadores, uno de ellos Alfredo Villegas; después hubo otro, Francisco García Bazán, que justo nació también en Málaga y falleció hace poco en Buenos Aires. Fueron buscando documentación y haciendo transcripciones, pero lo que no se podía hacer era superponer un mapa antiguo de Málaga con el Google Maps de ahora”, introduce Orozco, sobre el proceso investigativo.

A través del Archivo Histórico Provincial de Málaga y de su directora María Esther Acuña Muñoz, el equipo investigativo de Patricio pudo acceder al contrato de alquiler que Juan de San Martín firmó en 1785 con el propietario del lote.

A partir de esa escritura notarial fue posible rastrear el inmueble , contextualizar la vida cotidiana de la familia, recuperar un espacio patrimonial y seguir la evolución de la calles.

José Luis Carrone, director del Instituto Sanmartiniano de España, y el general Díaz Bessone ayudaron a recorrer las páginas del contrato de alquiler. También participaron en la investigación el profesor Víctor Heredia Flores y Genaro Ortega, heredero de la familia propietaria de la casa que alquiló la familia San Martín.

Ortega aportó la información del libro de escrituras de la propiedad. Esa documentación brindó las claves para localizar con precisión el inmueble dentro de la trama histórica de la ciudad de Málaga.

“Entonces, ahí se tenía desde el año 1600 quién era el dueño de la casa que estaba ahí, después qué pasó con los dueños que fueron cambiando, qué pasó cuando la calle cambió de nombre y se pasó a llamar de Pozos Dulces a Arco de la Cabeza, qué pasó con la numeración, en qué manzana estaba, qué número de casa era”, explica Orozco sobre este libro.

Uno de los certificados municipales del libro expone el cambio de nomenclatura que sufrió el lote en donde se ubicaba la casa. Pasó de la numeración 11 de la manzana 50 a la casa número 2 de Arco de la Cabeza.

En una recorrida en video de “San Martín Inquilino”, Heredia Flores muestra que sobre esta calle actualmente una de las propiedades conserva su vieja numeración en una placa de cerámica que está en su fachada y que indica: “casa número 8 manzana 50”.

Gracias a este registro lo que se hizo fue una superposición con los mapas que ya se tenían. Así se pudo identificar el lugar exacto de la propiedad.

“Ahora justo ahí hay una entrada de garaje . Lamentablemente la casa donde se mudaron los San Martín en 1785 estuvo 100 años ahí y después se demolió y se construyó otra casa, que a su vez se volvió a demoler para hacer esta nueva casa”, agrega Orozco.

A través de estos registros también se logró reconstruir el recorrido que el pequeño José de San Martín hacía todos los días para ir desde su casa hasta la escuela. Esta se encuentra en la calle San Telmo, que en la época en que estudiaba San Martín se llamaba Calle de las Escuelas.

Este trabajo, así como otros que pueden encontrarse en la web ( www.sanmartineneuropa.org ), integra el proyecto “San Martín en Europa”, que dirige Orozco. El objetivo es el de acercar al público la vida del General José de San Martín en el viejo continente por medio de nuevas tecnologías y formas de narrar los sucesos de su costado más humano y familiar.

“Acá hay fotos en alta definición, videos. Realmente se promociona mucho más esto, podés estar más cerca de todo el mundo. Para que un docente que quiere chusmear un lugar y ver cómo eran antes las escrituras, por ejemplo”, agrega Patricio.

Comenta que se hizo una gestión con el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de que en algún momento cercano se pueda poner una escultura de San Martín niño frente al edificio en donde solía estar la casa que alquiló su padre.

Juan de San Martín falleció en Málaga en 1796 y sus restos fueron repatriados por iniciativa del Ins­ti­tu­to Na­cio­nal San­mar­ti­nia­no desde la parroquia Santiago de Málaga hasta Buenos Aires en 1947. También los de su esposa Gregoria Matorras que murió en Galicia en 1813.

Hay otras puntas investigativas que Patricio no abandona, como la búsqueda de algún documento de la escuela donde la hija de San Martín cursó sus estudios mientras él estuvo en Bélgica. El objetivo de ubicar la casa de la madre del Libertador está encaminado.

Si uno visita la página web encontrará no solo información sobre período de vida de San Martín en España, sino además de sus vínculos con Inglaterra y Escocia, y su estadía en Bruselas y en Francia.

“De repente puede haber una nueva mirada y una nueva línea para seguir investigando . Y además es nuestro, es el Padre de la Patria, así que creo que todos se merecen tener una mirada, un pensamiento e involucrarse”, concluye.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín