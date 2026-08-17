Volcó un micro en la ruta 14: murió una mujer y hay 14 heridos

Un ómnibus que había partido desde la ciudad de Oberá, Misiones, con destino a Buenos Aires, volcó este domingo a la noche en la ruta nacional 14 , cerca de la localidad correntina de Alvear: una pasajera murió y otras 14 personas fueron hospitalizadas.

La víctima fue Cinthia Aquino (48) , quien fue hallada sin vida cuando llegaron al lugar policías y rescatistas. La identidad fue confirmada por Defensa Civil, que colaboró en el lugar.

La tragedia se registró cerca de las 23, a la altura del kilómetro 625 de la carretera, y hasta el momento no se pudo establecer si se produjo como consecuencia de una falla humana o mecánica.

El colectivo volcó sobre su lateral derecho y los pasajeros fueron extraídos por las salidas de emergencia ubicadas en el techo.

El vuelco del ómnibus, que llevaba un total de 28 pasajeros, se produjo en una zona conocida como Pirayú.

Ese tramo de la ruta se encuentra en muy mal estado , con numerosos baches y ondulaciones en el asfalto, lo cual podría haber provocado la pérdida de control por parte del conductor, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

La Policía de Corrientes llegó rápidamente al lugar y puso en marcha el operativo de rescate de los pasajeros junto a Gendarmería.

Además, se sumaron bomberos voluntarios de dos localidades y las ambulancias de los hospitales de Alvear y Estación Torrent.

Los heridos fueron llevados en un primer momento al Hospital Doctor Miguel Sussini, donde se realizó una primera evaluación.

Desde ese centro médico derivaron a 14 heridos al Hospital San Juan Bautista, de Santo Tomé, para ser sometidos a estudios de mayor complejidad y así descartar lesiones de consideración.

Este lunes, ocho pasajeros continuaban internados bajo observación médica en ese centro asistencial debido a politraumatismos.

La empresa Capital del Monte , que es de Oberá, no dio a conocer ningún comunicado sobre el accidente de la unidad que tenía como destino final La Noria, en Lomas de Zamora, al sur del Gran Buenos Aires.

El colectivo había realizado una parada en Posadas, donde ascendieron varios pasajeros, y debía llegar en la mañana de este lunes.

La ruta nacional 14 estuvo cortada varias horas para permitir el trabajo de los peritos y luego el retiro del ómnibus.

Fuente: Clarín