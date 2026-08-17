El oficialismo refuerza su estrategia territorial en la Ciudad con la mira en 2027, pese al acercamiento a Pro

De cara a la pelea electoral por 2027, y poco después de haber mostrado gestos de acercamiento a Pro , La Libertad Avanza (LLA) busca profundizar su estrategia territorial en la Ciudad de Buenos Aires . Será con la presencia de ministros y funcionarios nacionales en diferentes escenarios.

A partir de esta semana, distintos funcionarios y dirigentes “violetas” se mostrarán con Pilar Ramírez , presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, y uno de los nombres “puros” que suenan para dar la pelea por la Jefatura de Gobierno porteño. Cerca de la legisladora no quieren hablar públicamente del tema. “Ella no piensa en una candidatura”, dicen.

Ramírez es amiga personal y una de las dirigentes de mayor confianza de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y líder del partido. Es su espada en la ciudad. Y ya en los últimos meses, la legisladora vino encabezando recorridas por distintos barrios porteños junto a referentes y funcionarios. Ahora, la fuerza libertaria prepara una nueva etapa de esas recorridas, reforzadas por la presencia de ministros y figuras del Gabinete.

“El objetivo es fortalecer la presencia territorial en la Ciudad de Buenos Aires y profundizar una dinámica que se viene desarrollando desde hace meses”, remarcan desde el campamento violeta.

Para eso, ya en los próximos días se darán los dos primeros movimientos de esta nueva etapa, con las presencias de Luis Caputo y Karina Milei , acompañando a Ramírez, en diferentes ocasiones.

El titular de Hacienda la acompañará en la visita a la sucursal número 100 de la cadena de heladerías Lucciano’s, donde recorrerán las instalaciones junto a su dueño.

Con la secretaria general de la Presidencia estará en el sur de la ciudad para visitar la fábrica de sillones Fontenla, también junto a sus propietarios.

Mientras que esas serán las dos primeras apariciones con funcionarios nacionales, para las próximas semanas está previsto que se sumen el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

Según deslizan desde el campamento violeta, el objetivo de las recorridas es “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei ”, y la agenda incluye “recorridas vinculadas a la actividad económica, la producción, el comercio y la seguridad, con el objetivo de tomar contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios”.

Otros referentes nacionales, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hicieron ya recorridas junto a Ramírez.

Nombres como los de Santilli y Bullrich son algunos de los que también entran en la danza de posibles postulantes a la jefatura de gobierno porteño en 2027. Pero ninguno de los dos muestra interés hoy. El objetivo de máxima de Santilli es la gobernación de la provincia de Buenos Aires y Bullrich también dio señales de que no es lo que tiene en mente.

La pelea por la candidatura a la Ciudad parecía un camino allanado para LLA luego de la performance de mayo de 2025, cuando logró doblegar a Pro en su propio terruño. El entonces portavoz presidencial, Manuel Adorni , como candidato a legislador, logró un importante triunfo. Sin embargo, menos de un año después, el escenario ya se había complicado por completo. Adorni quedó en el centro de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, y debió renunciar al cargo de portavoz y jefe de Gabinete , que ejercía desde noviembre del año pasado. Y quedó también fuera de cualquier carrera electoral.

Fuente: La Nación