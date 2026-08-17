Otra salida del Presidente al exterior: va a París para encabezar la Semana Argentina en Europa

La "Semana Argentina" se iniciará en Paris el 29 de septiembre próximo, con la presencia del presidente Javier Milei . Lo acompañarán los ministros, principales CEOS y gobernadores del país y el gobierno argentino está buscando una reunión con el presidente Emmanuel Macron, cuando en Francia ya se ha iniciado la campaña electoral para las presidenciales del año próximo.

Esta edición europea y “revival” de la Argentine Week americana se iniciará con un cóctel de bienvenida en la embajada argentina en Paris. La inauguración estará a cargo del presidente Milei el 1 de septiembre, en la sede de la OCDE, y durará tres días.

El embajador argentino en Paris, Ian Sielecki, apoyado por el canciller Pablo Quirno, ha preparado minuciosamente este aterrizaje. El principal inconveniente en Paris fue encontrar los lugares para celebrarla.

Este “roadshow “de inversiones será en plena “rentrée” francesa, cuando todos regresan de las vacaciones y Paris se despierta.

La edición parisina le sigue al Argentina Week de marzo en Nueva York: entre el 9 y el 11 de marzo de 2026 y organizado por JPMorgan, Bank of America, la Embajada Argentina en Estados Unidos y el fondo Kaszek, la semana argentina estadounidense reunió a más de 410 inversores, 128 CEOs y 11 gobernadores. Permitió anunciar inversiones por US$16.150 millones. El gobierno de Milei lo presentó como el mayor “investment roadshow “de la historia del país.

Entre los anuncios más relevantes de la edición neoyorquina figuraron los US$4.500 millones de Pampa Energía para Vaca Muerta, los US$5.250 millones de First Quantum Minerals para el proyecto cuprífero Taca Taca y los US$3.400 millones comprometidos por Mercado Libre para expandir operaciones logísticas en 2026.

Milei y su delegación van a llegar un día después que el Papa León abandone Francia, en un tour en el que se piensa que asistirán 3 millones de personas a Paris, Lourdes y Metz . La paz en Ucrania y en Gaza y Medio Oriente serán fundamentales en esta visita de estado de Francia del Santo Padre.

El embajador Sielecki anunció inicialmente la semana argentina en su red X. Señaló que las inversiones francesas en Argentina aumentaron 50,7% en los primeros 18 meses del mandato de Milei, y remarcó que la edición parisina acelerará esa tendencia.

El canciller Pablo Quirno ratificó la iniciativa, que apunta a consolidar el interés europeo en sectores como energía, minería, agroindustria y tecnología.

La "Semana Argentina" llega cuando se ha firmado el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que se negociaba con serias dificultades con sectores agrícolas europeos desde 1995. El acuerdo fue firmado formalmente en enero de 2026 en Asunción, luego de que los cuatro países del bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- completaran sus ratificaciones parlamentarias.

Aunque el Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE, en una decisión que podría demorar la aprobación plena hasta dos años, la Comisión Europea optó por aplicar provisionalmente sus elementos clave, lo que ya habilita reducciones arancelarias inmediatas, como la eliminación progresiva del arancel del 35% a los autos europeos.

Para Argentina, ese nuevo marco comercial y jurídico refuerza el atractivo del país ante inversores del Viejo Continente. El proyecto es convertir el acuerdo en flujos concretos de capital europeo hacia sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería de cobre y litio, la economía del conocimiento e inteligencia artificial.

Con la edición europea, el Gobierno argentino busca conseguir en ese continente el mismo éxito que en Nueva York aprovechando los 27 países de la Unión Europea y su potencialidad.

El jefe de Estado encabezará una misión oficial del 30 de septiembre al 2 de octubre junto a ministros, gobernadores y los principales directores ejecutivos del país.

Este despliegue internacional coincide con un escenario de alta tensión política en Buenos Aires y el renacimiento de los acuerdos y diálogos inter partidarios, de cara a las próximas elecciones.

La soprano Verónica Cangemi participará en una noche argentina con una serie de arias. No cobrará cachet, pero el Estado argentino pagará su viaje y su hotel en Paris.

Periodista,

Fuente: Clarín