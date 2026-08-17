Nueva encuesta electoral: el Gobierno y el PJ abajo de 30%, y empate por el tercer lugar

Una nueva encuesta electoral presenta un escenario particular para las presidenciales 2027 . Si bien mantiene como todos al Gobierno y el peronismo al frente (en este caso con la oposición unos puntos arriba), ubica en el mismo nivel a los indecisos , lo que deja una polarización acotada , con los polos de la grieta abajo del 30% . Además, presenta un curioso empate en el tercer lugar .

El estudio es de la Universidad de San Andrés (Udesa) , que publica mensualmente amplios e interesantes estudios de coyuntura política, económica y social. El trabajo más reciente incluyó 1.000 entrevistas a nivel país , entre el 5 y el 11 de agosto, con +/- 3,15% de margen de error.

Clarín adelantó una parte del informe, con la evaluación del Gabinete nacional y un título también llamativo: tres de los ministros quedaban con su imagen positiva debajo de Manuel Adorni , el exvocero que debió dejar el Gobierno envuelto en denuncias de presunta corrupción.

La encuesta de Udesa muestra de arranque al presidente Javier Milei y su gestión con números más bien modestos y coincidentes con otros relevamientos de opinión pública. ¿Algunos ejemplos?

1) Sólo el 29% de los encuestados está "satisfecho con la marcha general de las cosas" . Consuelo para el libertario: son mejores números que los de Alberto Fernández (10%) e incluso Mauricio Macri (19%) cuando transcurrían el mismo tiempo de su administración (2 años y 8 meses).

2) El Gobierno tiene una aprobación del 35% y una desaprobación del 61% (el resto no sabe o prefiere no responder). Con pequeñas mesetas, estas cifras vienen cayendo para el oficialismo desde fines de 2025, cuando tocó su pico de apoyo.

3) Apenas un 20% cree que la situación económica está mejor que el año pasado y, más preocupante aún para la Casa Rosada, los optimistas de cara a 2027 suben poco: 26% .

Respecto al capítulo electoral, hace ya varios meses que Udesa se concentra en la pelea por espacio. "Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2027, ¿a qué partido votarías?", pregunta la encuesta y, desde junio, se ve un escenario parejo.

Los datos de agosto dejaron al Peronismo en 26% y La Libertad Avanza en 24%. Brecha de dos puntos, dentro del margen de error. Y con los indecisos y los que no quieren responder, como tercer gran espacio: 25% entre ambas opciones.

Otra curiosidad es el empate exacto en 5% entre el Frente de Izquierda y el PRO , para completar el podio. Número más alentador para el espacio de Myriam Bregman y Nicolás del Caño que para el de Mauricio Macri . ¿El resto? Partido provincial 2%, Provincias Unidas 2%, UCR 1%, Otro 4%, No voto 3% y Blanco 3%.

Es interesante detenerse en el capítulo electoral en los resultados de intención de voto por espacio, discriminados por género , edad y nivel socioeconómico .

Por género , se sostiene la brecha de apoyo a Milei, superior en los hombres que entre las mujeres: 27% a 21%. En el Peronismo, la diferencia es más corta: 27% ellas y 25% ellos.

Por edad , también se consolida el mayor acompañamiento de los jóvenes al proceso libertario: La Libertad Avanza toca un pico de 27% entre los menores de 29 años. Mientras que el Peronismo, consigue superar los 30 puntos entre los mayores de 62 (32%).

Por nivel socioeconómico , se repite este diferencia en las puntas. Los libertarios llegan a 28% entre los ABC 1 (clase alta) y el Peronismo sube a 29% entre los más pobres (clase baja).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín