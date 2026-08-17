El jefe del bloque del senado del PRO defendió la idea de que el partido tenga un candidato propio en las elecciones 2027

El jefe del bloque del PRO en el Senado de la Nación afirmó este lunes que el partido debería tener un candidato propio , luego de que se reanudarán los diálogos con La Libertad Avanza en busca de un acuerdo electoral para 2027.

"El PRO tiene que tener un candidato propio. Lo que ha hecho Lacunza está bien , ha manifestado, está trabajando y es recontra válido", afirmó en diálogo con Futurock.

La referencia es al anuncio del exministro de Economía, quien adelantó su idea de presentarse a las elecciones el año próximo.

"El PRO lo que tiene que hacer al momento de tomar una decisión es construir algo propio, es lo que estamos haciendo generando volumen político, y si Lacunza quiere ser candidato, me parece recontra válido", agregó el legislador nacional.

Además, remarcó que una gran parte del partido quiere que exista un candidato amarillo.

"Que se arme un frente electoral con otro esquema que no sea con el presidente Milei, es una discusión que no está zanjada", sentenció.

Goerling también se refirió a la discusión sobre la eventual eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), incluida en la reforma política que impulsa el Gobierno.

"En principio, la última reunión del partido era mantener las PASO como herramienta ", afirmó. Aunque reconoció que habría que modernizarla .

El senador nacional sostuvo que como está la situación en el Congreso, con una oposición fuerte en el recinto, solo se podría lograr la suspensión de las PASO como se hizo en 2025.

"Las PASO hay que cambiar algunas cuestiones , la obligatoriedad para alguien que no compite, discutir los pisos electorales de partidos más chicos, que termina siendo un negocio. Hay cuestiones que se pueden discutir y mejorar la herramienta", expresó.

La decisión en torno a las Primarias divide a la mesa política. En el Gabinete reconocen que no hay margen para cambios en el Congreso, pese a los puentes que la Rosada teje con gobernadores.

Las alternativas las comenzó a evaluar Diego Santilli por pedido de Karina Milei ante la imposibilidad de reunir votos para eliminar de manera definitiva las PASO. Se habla de un modelo como el que tiene San Luis, que quitaría la obligatoriedad de participar.

Fuente: Clarín