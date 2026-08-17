Alejandra Maglietti habló del duro momento que vivió luego de recibir amenazas de muerte contra su hijo: “Fue horrible”

Un conflicto vecinal y un descargo en las redes sociales derivaron en un momento de mucha angustia para Alejandra Maglietti. Luego de compartir en su cuenta de X su hartazgo por un vecino que no le pone bozal a su perro pitbull, la abogada y panelista comenzó a recibir mensajes muy agresivos , entre ellos una amenaza dirigida a Manuel, su hijo de un año. “Fue horrible, la pasé muy mal”, confesó.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando Maglietti se cruzó con su vecino y su perro en un espacio común del edificio. “Hoy bajo a buscar unas empanadas y subo al ascensor, miro hacia abajo y veo un pitbull sin bozal. Harta estoy de que no respeten a los demás, hay una ley que dice que en CABA tienen que estar en espacios públicos con bozal obligatoriamente. ¡Indignada estoy! ¡Son unos irresponsables (...)! ¡Harta!”, escribió.

Hoy bajo a buscar unas empanadas y subo al ascensor, miro hacia abajo y veo un Pitt Bull sin bozal. Harta estoy de que no respeten a los demás, hay una ley que dice que en CABA tienen que estar en espacios públicos con bozal obligatoriamente. Indignada estoy! Son unos…

A partir de esa publicación, muchos usuarios de X comenzaron a responderle. En medio del enojo, reconoció, escribió algunas cosas que dieron a entender que estaba en contra de los perros de raza, aunque luego las borró. Sin embargo, algunos medios ya habían reproducido sus dichos. “ Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que me ataquen. No sean mala leche”, aclaró luego por la misma vía.

Ayer, en una nota que le brindó a Infama , Maglietti contó lo mal que la pasó como consecuencia de las reacciones que generó su publicación. “Tuve un tema con un vecino al que hace bastante tiempo le pedimos que, por favor, cuando está en espacios comunes, le ponga bozal al perro por un tema de seguridad”, explicó ante la pregunta de la cronista. Luego agregó que el conflicto no es nuevo y que varias madres con hijos pequeños que viven en el edificio también le hicieron el mismo pedido.

“Me enojé, entonces hice un descargo en Twitter. No sé para qué, porque fue una mala idea”, expresó. Desde ese momento, todo se complicó. “A partir de eso, algunos portales comenzaron a levantar la noticia y capaz el título llamaba un poco a la agresión, porque no era exactamente lo que yo había querido plasmar o decir”.

Si bien su descargo podía dar a entender que estaba en contra de los perros de determinadas razas, Maglietti sostuvo que el sentido de sus palabras era otro. “Yo no estoy en contra de los perros de ninguna raza. Lo que yo quiero es que quien tiene perros de determinada raza, que está establecido dentro de la ley 4078, use el bozal, nada más”, expuso. “La ley establece que hay 18 razas, una de ellas es el pitbull, que deben usar bozal en espacios públicos y en espacios comunes de un edificio”.

Lo que comenzó como un conflicto entre vecinos derivó en un ataque a Maglietti a través de las redes. “A partir de eso empecé a recibir un montón de amenazas en los mensajes privados de Instagram. Agresiones de todo tipo, pero sobre todo amenazas . Me recontraangustié”, confesó. “Fue horrible, la pasé muy mal”.

Consultada por la cronista, Maglietti confirmó que una de esas amenazas fue dirigida a su hijo. “Sí. Una puntualmente. Me dejó angustiada; no podía dormir. Todavía estoy un poco agotada de la noche que pasé, de no poder dormir. Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. No estoy acostumbrada a ese nivel de violencia. No sé qué pasa, que una cosa así puede desatar semejante nivel de agresión”, se preguntó.

Antes de despedirse, Maglietti aseguró que irá a la Justicia. “Obviamente, voy a hacer la denuncia como corresponde para que quede asentado”, explicó y dijo que tiene identificados a algunos de los agresores. “ El mal trago ya está, ya lo pasé y la verdad fue horrible , la pasé muy mal”, concluyó.

Fuente: La Nación