Violento crimen en Córdoba: mataron a puñaladas a un hombre que había ido a reclamar por una bicicleta robada

Un hombre de 30 años fue asesinado a puñaladas en Córdoba cuando fue a reclamar por una bicicleta que le habían robado. El atacante fue una persona que lo salió a increpar con un arma blanca, tal como se observa en un video que difundieron en las últimas horas. Con esa grabación, la familia pide el cambio de carátula.

El crimen ocurrió el pasado 5 de agosto en la calle Miguel de Mármol al 1400, en el barrio Cooperativa Los Paraísos de la capital cordobesa. La víctima, identificada como Lucas Tissera, murió en el hospital Florencio Díaz donde fue trasladado de urgencia.

Si bien pasaron varios días del crimen, el caso ahora tomó otro rumbo a partir de la aparición de un video en el que se ve parte de la pelea que terminó en tragedia. El mismo fue publicado en el programa "El Show del Lagarto" y ya figura en la causa judicial.

En un primer momento, la investigación consideró que la muerte de Tissera se había producido durante una pelea. Pero en las imágenes se observa a un hombre con una remera naranja y una cuchilla en la mano que se enfrenta a la víctima cuando este intenta ir a hablar.

Según relataron sus familiares, Tissera había llevado una bicicleta perteneciente a una de sus sobrinas para realizarle una reparación. En esas circunstancias, habría sido víctima de un robo.

El joven decidió reclamar por la bici y se encontró con la violenta respuesta del hombre de remera naranja, quien sería el presunto delincuente.

Tissera, de campera oscura, apenas intenta defenderse de las agresiones. Incluso se ve cómo recibe un corte directo en la confrontación.

En un primer momento, la investigación consideró que la muerte de Tissera se había producido durante una pelea. Pero la familia ahora reclama que la calificación legal se modifique a un crimen ocurrido durante un robo.

Por el caso hay un hombre detenido. Se trata de un sospechoso que presentaba una herida cortante en el cuello. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2 Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti.

Fuente: Clarín