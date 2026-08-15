Mar del Plata: un muerto y cinco heridos por el brutal vuelco y choque de una camioneta contra un almacén

Un brutal vuelco y choque de una camioneta contra un almacén ocurrido esta madrugada en Mar del Plata dejó un saldo de un muerto y cinco personas heridas , además de importantes daños en el local comercial.

El hecho se produjo a las 2:35 en el barrio Las Avenidas de la ciudad balnearia, donde por motivos que aún se investigan chocaron una camioneta Toyota RAV4 y un auto Volkswagen Gol Trend. Ambos vehículos eran manejados por jóvenes de 21 años.

Según los investigadores, el Gol Trend habría impactado desde atrás a la camioneta. Por este choque la RAV4 perdió estabilidad, volcó y salió despedida hacia la vereda, donde se encontraban varias personas.

Por este motivo la camioneta terminó impactando contra el frente del almacén , al cual le provocó importantes destrozos.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver la violencia de la maniobra. Al fondo de la imagen alcanza a verse el momento del choque entre el auto y la camioneta en Cerrito (la calle del almacén) y Magallanes. Después, la Toyota aparece en el centro del video, ya fuera de control. Se pone de costado y se sube a la vereda a toda velocidad.

Dos personas se pegan a la pared para intentar salvarse. Pero el vehículo los impacta de frente. Otros tres hombres corren hacia adelante y la camioneta les pega de costado. Uno de ellos se mantiene en pie y se va caminando. Los otros dos salen arrojados por el aire: uno se levanta y se va; el otro queda tendido en el suelo, sin reacción.

Por el choque también hubo daños a dos motos que estaban estacionadas en la puerta del negocio y en un auto ubicado a pocos metros del lugar.

Según La Capital , cuatro personas ya recibieron el alta y otro de los heridos sigue internado, ya que tuvieron que operarlo por una fractura de cadera.

Los conductores del Gol Trend y de la RAV4 se sometieron a controles de alcoholemia, con resultado negativo.

El almacén, en tanto, quedó con el frente destruido: ladrillos por el suelo, una reja arrancada de lugar y vidrios estallados. "Estábamos durmiendo y cerca de las dos y media escuchamos un estruendo. Pensamos que nos habían chocado el portón. Salimos y había una camioneta volcada", dijo Martín, vecino.

Fuente: Clarín