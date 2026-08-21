Una nueva encuesta preguntó qué sería lo peor para el país en la elección 2027 y salió 43% a 42%

Una nueva encuesta decidió medir para la presidenciales de 2027 con la lógica que rige las últimas batallas electorales en la Argentina. Preguntó qué sería lo peor para el país y el resultado fue muy parejo : 43% a 42% . Los protagonistas fueron los polos de la grieta: el presidente Javier Milei y el Peronsimo . La paridad, que se repite en otros estudios , sugiere una pelea de final abierto .

El trabajo es de QSocial , una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece el exgobernador peronista de Chubut Martín Buzzi ; el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , exPoliarquía.

La encuestadora presentó días atrás su último relevamiento, que incluyó 1.550 entrevistas (del 8 al 31 de julio), con +/- 2,5% de margen de error. Los resultados se desparraman en un informe de 127 páginas, que confirman dos cosas:

1) El Gobierno no está pasando por su mejor momento ante la opinión pública .

2) A la oposición le sigue costando capitalizar esa caída. Y esta combinación se ratifica en los números electorales.

Como ocurrió en procesos anteriores, una de las preguntas que hace QSocial se basa en la puja cambio vs. continuidad . Este parámetro fue un insumo clave para los encuestadores en 2023 , cuando la demanda de un cambio brusco sugería una buena performance de Milei y el triunfo de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en la PASO de Juntos por el Cambio.

El resultado de esta encuesta confirma que sigue fuerte el reclamo de cambio : el 37% pide que desde 2027 cambie "la mayoría de las políticas que inició este gobierno", contra 26% que elige que "continúe la mayoría". Un 35%, en el medio, opta porque "cambian algunas y continúen otras". Completa 2% de "no sabe".

Encuesta electoral para el 2027

En base a un sondeo nacional de 1.550 casos.

Fuente: Qsocial Infografía: Clarín

Luego, se pregunta directamente a los encuestados si prefieren que Milei sea reelecto o no. Gana claramente el no , con el 63%. Pero el Presidente tiene un piso de apoyo/votos nada despreciable: 30% . Es el núcleo duro que también vienen reflejando otros sondeos. El 7% "no sabe".

Más adelante, aparece uno de los planteos más polémicos, pero que encaja muy bien en el momento actual del país, con una grieta marcada y una sociedad crítica de toda la clase dirigente: "Si tuviera que elegir, ¿qué sería lo peor para el país en las elecciones 2027?" .

Encuesta electoral para el 2027 II

En base a un sondeo nacional de 1.550 casos.

Fuente: Qsocial Infografía: Clarín

Se da un empate técnico entre "que gane Milei", con el 43%; y "que gane el Peronismo", con el 42%. El 15% "no sabe".

Y para el final, queda un cuadro también interesante. Qué piensa la gente de las alternativas a Milei , que, como se ve, fue perdiendo apoyo y no está garantizada su reelección. También les fue mal: el 63% , por lejos la cifra más alta, cree que "la oposición no está preparada para gobernar".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín