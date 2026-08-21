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NACIONALES

Una nueva encuesta preguntó qué sería lo peor para el país en la elección 2027 y salió 43% a 42%

Redacción CNM agosto 21, 2026

Una nueva encuesta decidió medir para la presidenciales de 2027 con la lógica que rige las últimas batallas electorales en la Argentina. Preguntó qué sería lo peor para el país y el resultado fue muy parejo : 43% a 42% . Los protagonistas fueron los polos de la grieta: el presidente Javier Milei y el Peronsimo . La paridad, que se repite en otros estudios , sugiere una pelea de final abierto .

El trabajo es de QSocial , una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece el exgobernador peronista de Chubut Martín Buzzi ; el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , exPoliarquía.

La encuestadora presentó días atrás su último relevamiento, que incluyó 1.550 entrevistas (del 8 al 31 de julio), con +/- 2,5% de margen de error. Los resultados se desparraman en un informe de 127 páginas, que confirman dos cosas:

1) El Gobierno no está pasando por su mejor momento ante la opinión pública .

2) A la oposición le sigue costando capitalizar esa caída. Y esta combinación se ratifica en los números electorales.

Como ocurrió en procesos anteriores, una de las preguntas que hace QSocial se basa en la puja cambio vs. continuidad . Este parámetro fue un insumo clave para los encuestadores en 2023 , cuando la demanda de un cambio brusco sugería una buena performance de Milei y el triunfo de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta en la PASO de Juntos por el Cambio.

El resultado de esta encuesta confirma que sigue fuerte el reclamo de cambio : el 37% pide que desde 2027 cambie "la mayoría de las políticas que inició este gobierno", contra 26% que elige que "continúe la mayoría". Un 35%, en el medio, opta porque "cambian algunas y continúen otras". Completa 2% de "no sabe".

Encuesta electoral para el 2027

En base a un sondeo nacional de 1.550 casos.

Fuente: Qsocial Infografía: Clarín

Luego, se pregunta directamente a los encuestados si prefieren que Milei sea reelecto o no. Gana claramente el no , con el 63%. Pero el Presidente tiene un piso de apoyo/votos nada despreciable: 30% . Es el núcleo duro que también vienen reflejando otros sondeos. El 7% "no sabe".

Más adelante, aparece uno de los planteos más polémicos, pero que encaja muy bien en el momento actual del país, con una grieta marcada y una sociedad crítica de toda la clase dirigente: "Si tuviera que elegir, ¿qué sería lo peor para el país en las elecciones 2027?" .

Encuesta electoral para el 2027 II

En base a un sondeo nacional de 1.550 casos.

Fuente: Qsocial Infografía: Clarín

Se da un empate técnico entre "que gane Milei", con el 43%; y "que gane el Peronismo", con el 42%. El 15% "no sabe".

Y para el final, queda un cuadro también interesante. Qué piensa la gente de las alternativas a Milei , que, como se ve, fue perdiendo apoyo y no está garantizada su reelección. También les fue mal: el 63% , por lejos la cifra más alta, cree que "la oposición no está preparada para gobernar".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín


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