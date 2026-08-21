“Sí hay una pistola en la cabeza”: Kicillof en una cruzada contra Milei por el endeudamiento y la morosidad de las familias

En medio de sus salidas al norte del país -el miércoles encadenó actividades en Chaco- y a Uruguay para participar de un foro progresista, Axel Kicillof reforzó la confrontación con Javier Milei en el tema recurrente de este momento tomado por dirigentes opositores y sindicalistas: el crecimiento exponencial del endeudamiento y la morosidad familiar.

“Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa, decir que es un problema entre privados. Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, medicamentos, el alquiler. En sentido figurado sí hay una pistola en la cabeza ”, cruzó el gobernador al Presidente en una exposición con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, en la que reclamaron mayores regulaciones a las billeteras virtuales.

“Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional. El Gobierno nacional no hace nada ”, apuntó Kicillof al anunciar acciones desde los “ámbitos limitados” de la provincia.

Costa remitió a una primera intervención del Estado bonaerense con denuncias por cláusulas abusivas, lo que generó que las empresas adecuaran la normativa, y adelantó que desde el área de Defensa del Consumidor profundizarán el control y pedirán informes sobre los criterios para fijar las tasas de interés y la composición real del costo financiero total de los préstamos.

“En el primer semestre recibimos 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas, acoso y hostigamiento” , indicó el ministro, y cuestionó las publicidades permanentes para ofrecer créditos, las facilidades para tomarlos sin información clara para analizar de las condiciones, la ausencia de botón de arrepentimiento y las tasas de interés diversas y extremadamente elevadas. Costa a su vez advirtió que las multas, en caso de comprobarse los incumplimientos, pueden llegar a los 1.883 millones de pesos.

“No sólo el 60% de la población adulta está endeudada, 21 millones de personas, sino que cerca de de seis millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”, aseguró Kicillof. “ Algo pasó. Y lo que pasó es la política económica de Milei. La famosa macroeconomía de Milei que teóricamente anda bien. Los ingresos planchados, reprimidos. Los salarios, las jubilaciones y los ingresos de sectores empresariales”, completó, en línea con la posición que había expresado un día antes en Chaco.

El crecimiento del endeudamiento y la morosidad familiar fue tomado como uno de los ejes del discurso y las acciones de la oposición, con numerosos proyectos presentados en el Congreso. También fue la consigna de la marcha de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda de este jueves frente al Ministerio de Economía.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, firmó un DNU para crear un régimen provincial de protección de usuarios de créditos de consumo, para “limitar prácticas abusivas y fortalecer los controles ”, según anunció la provincia: “La medida no implica desconocer deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas”.

“Estamos atravesando una situación de extrema gravedad. Una cosa es el crédito como herramienta para crecer, otra muy distinta que la necesidad se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasas desmedidas”, argumentó Quintela en un video difundido anoche.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín