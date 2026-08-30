Una nueva encuesta muestra una baja de Milei y advierte por la reelección

Una nueva encuesta nacional muestra una caída generalizada en los números del Gobierno en agosto y advierte sobre el proyecto que obsesiona al oficialismo: la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

El trabajo que adelanta Clarín este domingo es de RDT Consultores , una de las firmas que mejor anticipó el fenómeno libertario, previo a los comicios de 2023.

Entre el 21 y el 24 de este mes, la encuestadora que dirige la analista Martha Reale hizo un relevamiento de 1.286 casos a nivel país , con +/- 3,8% de margen de error.

RDT comenzó hace unos meses a elaborar un interesante "Indice de Reelegibilidad" para, a partir de un conjuntos de variables, ponderar las chances de Milei de conseguir un bis. Desde que arrancó a elaborar esta variable, en julio, el número fue bajando.

Básicamente se alejaron las chances de un triunfo en primera vuelta y un balotaje contra Axel Kicillof hoy aparece parejo, con el Presidente con ventaja.

El capítulo que mide el clima electoral comienza con lo que se conoce como pisos y techos de intención de voto. Y Milei queda arriba, pero por poco y con una diferencia que se acotó respecto a sus rivales .

El Presidente tiene un piso/voto seguro de 17,8%, a lo que suma un voto probable de 19,7%, lo que le da un potencial electoral de 37,4%; representa una baja de más de 5 puntos respecto a julio. Del lado inverso, tiene un rechazo/nunca lo votaría de 53,1%.

Lo sigue el peronista Kicillof , con un piso de 14,6% y una potencialidad de 34,2% (agrega 19,5% de voto probable): es un punto más que el mes pasado. En su caso, el rechazo baja a 48,9% . El resto (Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myriam Bregman) viene muy lejos .

Luego, RDT hace un escenario de primera vuelta, con 10 precandidatos, varios con la misma afinidad ideológica. La dispersión favorece a Milei, que lidera con el 29,2%. Debajo quedan Kicillof (18,3%), Massa (8,7%), Villarruel (6,7%), Bregman (4,7%), Grabois (1,7%), Daniel Hadad (1,5%), Dante Gebel (1%), Sergio Uñac (0,9%) y Jorge Brito (0,7%). Completan blanco/ninguno (13,2%) y no sabe (13,4%).

A favor del Presidente , se mantiene estable en este cuadro. En julio había llegado a 30,5% y en junio, a 29,3%. En contra de Milei , crecieron los candidatos pero-kirchneristas y por primera vez desde que se hace la medición, entre Kicillof/Massa/Grabois/Uñac lo superan por unas décimas.

En cuanto a los eventuales balotajes , Milei queda arriba de Kicillof y Massa, pero con diferencias acotadas . Contra el gobernador, la ventaja 35,9% a 34,8% y contra el exministro, 36,4% a 34,5%. En ambos casos, completan las variantes "En blanco" y "No sabe".

En el resumen de resultados, la analista Martha Reale destaca estos datos y conclusiones:

" El enojo creció, pero el voto todavía no se movió . Todo lo que mide el ánimo empeoró: la adhesión al rumbo tocó su punto más bajo (28,9%), la imagen de Milei cayó a su peor nivel del año (35%) y por primera vez son más los que creen que el sacrificio 'no va a servir para nada'".

"Pero a la hora de votar casi nada cambió: la intención de voto se mantiene, el balotaje está empatado y el Índice de Reelegibilidad baja apenas de 72 a 69: hoy Milei todavía reelige, ajustado ".

" ¿Por qué el índice baja poco si la elección está empatada? Porque el Presidente tiene dos caminos para reelegir: llegar al 45% en primera vuelta o ganar el balotaje. El balotaje se le empató, pero el otro camino se le entreabrió: creció mucho la gente enojada que dice que directamente no irá a votar -y el enojo que se queda en casa no resta-".

"Atención: ese sostén es frágil. El día que esa bronca decida volver a votar, el índice cae varios puntos de golpe, sin que nadie cambie de bando".

" ¿Cómo sabemos que el voto aguanta? Volvimos a encuestar a las mismas personas. Comparando julio contra agosto, persona por persona: la opinión sobre Milei empeoró, pero el 96% sigue votando lo mismo y nadie se pasó a Kicillof . El que se enoja no cambia de bando: por ahora, se refugia en el voto en blanco".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín