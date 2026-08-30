Los Leones derrotaron a Países Bajos y se quedaron con el tercer puesto del Mundial de hockey: resultado, goles y cómo fue el partido

Los Leones volvieron a subirse al podio de un Mundial . La Selección Argentina derrotó 2-1 a Países Bajos , vigente campeón olímpico, en la Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y se quedó con la medalla de bronce del Mundial de hockey 2026, un resultado que le permitió igualar la mejor actuación de su historia en el torneo y completar un fin de semana inolvidable para el hockey nacional , apenas un día después de que Las Leonas se consagraran campeonas del mundo.

El partido fue cerrado y equilibrado durante una primera mitad que terminó sin goles, pero Argentina consiguió romper el cero en el tercer cuarto gracias a Tomás Domene , quien aprovechó una gran asistencia de Facundo Zárate para poner en ventaja al equipo nacional. El tanto tuvo además un valor especial para Domene, que llegó a los 10 en el Mundial y, a la espera de lo que suceda en la final entre España y Alemania, es el máximo goleador del torneo.

Países Bajos reaccionó en el inicio del último período aun cuando estaba con diez jugadores en cancha y encontró el empate por intermedio de Floris Middendorp , quien convirtió tras un córner corto. Los Leones, sin embargo, no acusaron el golpe y respondieron enseguida con un protagonista que conoce como pocos este tipo de partidos.

A los 13 minutos del último cuarto, Matías Rey estuvo atento para capturar el rebote de un córner corto y sacó un remate potente para establecer el 2-1 que terminaría siendo definitivo. A los 41 años y en su sexto Mundial, el histórico capitán argentino apareció en el momento indicado para convertir el gol que valió una medalla.

Pero el gol de Rey no significó que el partido estuviera terminado. Los Leones tuvieron que sufrir hasta el último segundo porque Países Bajos , empujado por su gente, dispuso de tres córners cortos consecutivos en la última jugada y tuvo allí la gran oportunidad de llevar la definición a los shoot-outs. La defensa argentina resistió cada intento y recién entonces pudo comenzar el festejo en el Belfius Hockey Arena .

“Es un grupo muy unido, no hay diferencia entre grandes y chicos. Es el equipo que siempre soñé”, resumió Tomás Ruiz después de la victoria, todavía con la emoción de una medalla que premió a un plantel que llegó hasta el último día del Mundial con la posibilidad de hacer historia.

Ignacio Ibarra , en tanto, puso el foco en la capacidad que tuvieron Los Leones para recuperarse del 2-1 ante Alemania que los había dejado afuera de la final. “Fue un golpe bastante duro, fue un justo vencedor. Pudimos sanar rápido. Tuvimos un foco increíble en la parte defensiva y adelante lo dimos con todo”, destacó.

El bronce terminó siendo el premio para un Mundial en el que Argentina volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con las principales potencias . Los Leones habían ganado cuatro de sus seis partidos antes de la semifinal y estuvieron muy cerca de meterse por primera vez en una definición por el título, pero Alemania se impuso 2-1 y los obligó a cambiar rápidamente el objetivo. Menos de 48 horas después, el equipo dirigido por Lucas Rey consiguió levantarse ante el vigente campeón olímpico y terminó el torneo con una medalla.

Doce años después de aquella histórica medalla de bronce conseguida en La Haya 2014 , Los Leones volvieron a terminar entre los tres mejores de un Mundial y cerraron de la mejor manera una Copa del Mundo que quedará marcada por el protagonismo argentino.

Porque el bronce de Los Leones llegó menos de 24 horas después de la consagración de Las Leonas, que el sábado se habían quedado con el título mundial tras vencer también a Países Bajos por penales. Dos podios, un campeonato y otra medalla para confirmar, en apenas un fin de semana, la vigencia de Argentina entre las grandes potencias del hockey internacional.

El Mundial masculino tiene este domingo su último capítulo con la final entre Alemania y España, también en Wavre. Los alemanes buscan su cuarta corona mundial, mientras que los españoles intentarán consagrarse por primera vez. El partido también tiene un interés particular para Argentina : Domene llegó a esa definición como máximo goleador del torneo con 10 tantos y debe esperar lo que suceda para saber si, además de la medalla de bronce, termina la competencia en lo más alto de la tabla de goleadores.

¡GOLAZO DE LOS LEONES! Llegando al final del partido Matías Rey marca el 2-1 de Argentina ante Países Bajos y con este resultado, el seleccionado masculino de hockey se está quedando con el tercer puesto. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/s3WIaNhSTa

Los goles de Domene y Rey, en su sexto Mundial y con 41 años, le dieron el triunfo a Los Leones, que vencieron por 2-1 a Países Bajos, el último campeón olímpico, para subirse al último escalón del podio.

Los Leones le ganaron a Países Bajos y se quedaron con el tercer puesto en el Mundial. Sufrieron hasta el final los argentinos porque en la última del partido los europeos tuvieron tres córners cortos.

Matías Rey aprovecha un rebote en un córner corto y Argentina vuelve a pasar al frente en el marcador ante Países Bajos. Es 2-1 para Los Leones que están cada vez más cerca del tercer puesto.

Países Bajos daba vuelta el partido tras un remate de Bijen, pero la bola se levantó y le pegó a Cicileo. La revisión pedida por los argentinos les dio la derecha y el partido sigue empatado 1-1.

Un error en la marca de Los Leones le dio el segundo córner corto a Países Bajos y Middendorp no deja pasar la ocasión para marcar el empate. A volver a empezar, Argentina. ¿Lo bueno? El rival sigue con diez jugadores.

Buena noticia para Argentina. Países Bajos jugará con diez durante un buen tramo del último cuarto por una falta considerada intencional por los jueces. Los Leones vuelven a hacer lucir a Meijer.

Argentina le gana por 1-0 a Países Bajos gracias a la aparición, cuándo no, del cordobés Tomás Domene, el goleador del Mundial. El tercer puesto está en el horizonte. Hay que cerrar bien el partido.

Esta vez el sancionado es Floris Middendorp, que deberá descansar por dos minutos.

Tomi Domene, el goleador, desvía una pelota que mandó al área Facundo Zárate y Argentina pasa al frente contra Países Bajos. Los Leones ganan por 1-0 y sueñan con el bronce en el Mundial.

Domene quedó sólo frente al arquero neerlandés, que logró desviar el remate. Buena llegada de Los Leones.

Argentina juega once contra diez por dos minutos por la inconducta leve de Derck de Vilder

Ya se juega la segunda mitad del duelo entre Argentina y Países Bajos por el tercer puesto del Mundial. Argentina estuvo cerca en el inicio con un remate de Domene.

El duelo por el tercer puesto entre Argentina y Países Bajos sigue igualado sin goles en el Belfius Hockey Arena, en las afueras de Bruselas, Bélgica. Es un duelo muy parejo, con pocas ocasiones de desequilibrio. Ambos seleccionados tuvieron un córner corto que no supieron capitalizar para romper el cero. A descansar y a pensar en la media hora que falta.

Ahora es el equipo nacional el que tiene la oportunidad de romper la paridad, pero Países Bajos lo defiende bien tras la bola levantada del ejecutor.

Países Bajos tiene su primer córner corto, pero Andreotti hace una buena defensa y el marcador sigue en cero.

Argentina arrancó mejor parada, pero con el correr los minutos Países Bajos empezó a tener el monopolio de la bocha y estuvo al acecho del área defendida por Santiago. Por ahora todo sigue como empezó: cero a cero en el duelo por el tercer puesto del Mundial.

Los arqueros siguen sin trabajar en el Belfius Hockey Arena. Los neerlandeses llegaron al área de Santiago, pero terminaron muy mal el ataque con un remate desviado.

Argentinos y neerlandeses se reparten el dominio de la bocha sin aproximaciones en las áreas defendidas por Tomás Santiago y Derk Meijer.

El himno de Países Bajos abre el juego y luego viene la canción patria de la Argentina. Ya está todo listo para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Los Leones saben lo que significa jugar un partido por el tercer puesto de un Mundial. Lo hicieron en La Haya 2014 y aquella historia terminó con final feliz: Argentina derrotó 2-0 a Inglaterra y consiguió la primera medalla mundialista de su historia.

Fue la mejor actuación argentina en una Copa del Mundo y ahora el equipo de Lucas Rey tiene la oportunidad de igualarla. Curiosamente, aquel histórico podio se consiguió justamente en Países Bajos, el rival de este domingo.

Argentina comenzó el Mundial con un triunfo 3-0 frente a Japón, después perdió 3-1 contra Países Bajos y cerró la primera ronda con una goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda que le permitió avanzar como segundo de su zona.

En la segunda fase levantó todavía más su nivel: venció 3-1 a Inglaterra y 5-3 a India para clasificarse a las semifinales, donde Alemania frenó su marcha con el ajustado 2-1. El balance hasta acá es de cuatro victorias y dos derrotas.

Países Bajos tampoco pudo alcanzar la final y llega al duelo por el bronce después de perder 4-3 ante España en la otra semifinal. Koen Bijen, Jip Janssen y Joep de Mol marcaron los goles del seleccionado neerlandés.

España dio uno de los grandes golpes del torneo y dejó sin final al seleccionado local, que ahora tendrá que conformarse con pelear por el tercer puesto ante Argentina. Los españoles definirán el título frente a Alemania.

Argentina estuvo muy cerca de meterse por primera vez en una final mundialista, pero Alemania, vigente campeón del mundo, se impuso por 2-1 en una semifinal que recién se resolvió en el último cuarto. Tomás Domene convirtió el empate transitorio de Los Leones.

El equipo de Lucas Rey buscó la igualdad hasta el final, pero no pudo forzar la definición y ahora tendrá que cambiar rápidamente el chip: todavía queda un premio enorme en juego y es la posibilidad de regresar al país con una medalla.

Argentina y Países Bajos se enfrentarán desde las 9 de la mañana, hora argentina, por la medalla de bronce del Mundial de hockey sobre césped. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

El partido podrá verse por ESPN 2 y Disney+ Premium, además de seguirse minuto a minuto a través de Clarin.com. La final del Mundial será más tarde, desde las 11.30, entre Alemania y España.

Los Leones enfrentan este domingo a Países Bajos por el tercer puesto del Mundial 2026 con la posibilidad de subirse por segunda vez en la historia al podio de una Copa del Mundo. El partido comenzará a las 9, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El seleccionado dirigido por Lucas Rey buscará igualar su mejor actuación mundialista, conseguida en La Haya 2014, cuando se quedó con el bronce después de derrotar 2-0 a Inglaterra. Doce años después, vuelve a tener una medalla al alcance de la mano.

Fuente: Clarín