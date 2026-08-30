Dibu Martinez tuvo un debut agridulce en Chelsea: buenas atajadas, tres goles encajados y triunfo sobre Brighton por la Premier League

Emiliano Dibu Martínez tuvo este domingo un debut agridulce como arquero de Chelsea por la segunda fecha de la Premier League. Es que su equipo le ganó por 4-3 a Brighton y el argentino se lució con sus atajadas más allá de haber ido a buscar tres veces la pelota dentro de su arco -uno fue en contra tras un desvío en Joao Pedro-. El marplatense, que vistió el dorsal 26 , mostró seguridad bajo los tres palos y claridad en la salida con los pies para dejar satisfecho a Xabi Alonso , el entrenador que apostó por él. Es que no tuvo responsabilidad en las conquistas de Las Gaviotas.

También tuvo minutos Valentín Barco , que entró a falta de ocho para el cierre por el lesionado Moi Caicedo -estuvo menos de un cuarto de hora en cancha-. En ese lapso, el ex Boca tuvo una chance de anotar. No estuvo ni convocado Enzo Fernández , quien negocia su salida para sumarse al Manchester City antes del cierre del mercado de pases.

No fue necesario esperar demasiado para comprobar que Xabi Alonso quería ver inmediatamente en acción a su nuevo arquero. Dibu debutó apenas unas horas después de que Chelsea oficializara su contratación y Robert Sánchez , hasta ahora dueño del puesto, ni siquiera integró el banco de suplentes. Una señal bastante clara sobre las preferencias del entrenador español y sobre el nuevo escenario que se abrió en el arco de Stamford Bridge.

Tampoco hubo que esperar mucho para que se moviera el marcador. Apenas habían pasado 30 segundos cuando Romeo Lavia aprovechó una desinteligencia entre Bart Verbruggen y Mats Wieffer y puso el 1-0. A la media hora, Chelsea parecía tener el partido resuelto: Pedro Neto amplió la diferencia tras una asistencia de Morgan Rogers y Joao Pedro marcó el tercero frente a su exequipo.

Pero si algo viene mostrando este Chelsea en el comienzo de la Premier es que sus partidos difícilmente sean tranquilos . Había ganado 3-2 ante Fulham en la primera fecha y esta vez volvió a meterse en problemas después de construir una ventaja que parecía definitiva . Malick Yalcouyé descontó para Brighton y luego Joao Pedro , protagonista en las dos áreas, desvió una pelota hacia su propio arco para el 3-2.

Fue entonces cuando Dibu empezó a tener bastante más trabajo del que seguramente había imaginado cuando Chelsea ganaba por tres goles. Brighton adelantó sus líneas, creció en confianza y comenzó a merodear con peligro el área local. El argentino respondió bien cada vez que fue exigido y sostuvo la ventaja en el momento de mayor presión de Las Gaviotas . Paró todo lo que tenía que parar.

La tranquilidad recién apareció a 15 minutos del final y gracias al futbolista que suele encargarse de resolver los problemas de Chelsea. Cole Palmer recibió en la frontal del área y sacó un gran remate junto a un palo para establecer el 4-2. Xabi Alonso se dio vuelta hacia las tribunas y celebró con rabia un gol que parecía terminar con el sufrimiento. Parecía.

Porque ya con el tiempo cumplido Pascal Gross ganó de cabeza y convirtió el 4-3 . Apenas se reanudó el juego, el árbitro señaló el final y Stamford Bridge pudo respirar. Chelsea volvió a ganar y sumó su segundo triunfo en dos fechas, aunque los cinco goles recibidos en esos encuentros también dejaron una advertencia para un equipo que ofrece espectáculo en las dos áreas.

Para Dibu, en cambio, el balance personal resultó positivo pese a los tres goles recibidos. El campeón del mundo en Qatar 2022 tuvo una presentación exigente, respondió cuando Brighton amenazó con completar la remontada y, sobre todo, recibió de entrada una señal fuerte de Xabi Alonso: recién llegado a Londres, fue titular mientras Robert Sánchez observó el partido desde afuera de la convocatoria.

Chelsea quedó con seis puntos y se mantiene entre los equipos que comenzaron con puntaje ideal una Premier en la que tendrá además una ventaja respecto de varios de sus competidores: esta temporada no disputará competiciones europeas. En apenas dos fechas marcó siete goles, recibió cinco y protagonizó dos partidos que terminaron 3-2 y 4-3. Diversión garantizada para Stamford Bridge. Y mucho trabajo, por lo que parece, para su nuevo arquero argentino.

Fuente: Clarín