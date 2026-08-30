Tragedia en Córdoba: un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado por un ascensor

Un guardia de seguridad de 54 años murió luego de quedar atrapado por el mecanismo de un ascensor en un edificio ubicado en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba . El dramático episodio habría ocurrido durante la noche y fue descubierto recién a la mañana siguiente.

El hecho se produjo en un inmueble situado sobre la calle 25 de Mayo al 900. Según informaron fuentes policiales, otro guardia llegó para realizar el relevo y advirtió que su compañero se encontraba atrapado dentro del sector del ascensor. Ante esa situación, dio aviso para solicitar asistencia.

Personal de Bomberos acudió al lugar y logró abrir el ascensor para acceder al interior. Allí encontraron al trabajador sin signos vitales, con parte de su cuerpo suspendida y aprisionada por el mecanismo del elevador .

Tras el rescate, personal del servicio de emergencias 107 constató que el hombre había fallecido.

Por el momento, no se estableció con precisión cómo se produjo el accidente ni qué originó el atrapamiento. La investigación quedó en manos de las autoridades, con intervención de la Policía Judicial, que busca determinar la mecánica del hecho.

El caso generó conmoción en el barrio General Paz y quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Fuente: Clarín