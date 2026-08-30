Quiso robar una librería en Colegiales e intentó entrar a dos casas: el fallido raid de un ladrón con 18 antecedentes penales en sólo dos años

La Policía de la Ciudad detuvo este fin de semana a un hombre de 41 años que intentó ingresar por la fuerza a una librería del barrio de Colegiales y dos viviendas linderas . Una vez detenido, los efectivos constataron que tenía 1 8 antecedentes por robos y otros crímenes entre 2025 y 2026.

El operativo policial comenzó cuando el propietario de la librería Oro Preto, ubicada en la calle Superí 1483 , advirtió a las autoridades que un hombre estaba forzando la puerta e intentando ingresar a su local , que se encontraba cerrado en ese momento.

Al llegar el personal policial, entrevistaron al comerciante, quien ratificó la denuncia y advirtió también que luego el sospechoso había intentado ingresar a dos casas de la misma cuadra. Al encontrarse con algunas dificultades, se había dado a la fuga.

El dueño de la librería aportó detalles sobre las características del sospechoso, lo que permitió que la Policía se dispusiera a buscarlo en la zona y diera con él a unos 200 metros de donde fue la denuncia, sobre la avenida Elcano.

Al notar la presencia policial, el sospechoso comenzó a correr e ingresó en una panadería, donde intentó camuflarse entre los clientes; sin embargo, los efectivos pudieron reconocerlo.

Dentro del comercio, el delincuente fue reducido y detenido por los agentes de la policía porteña, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Una vez detenido, constataron que el hombre, de 41 años, registraba 18 antecedentes durante 2025 y 2026, que incluyen robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales y violencia familiar.

La detención fue realizada por efectivos de la Comisaría Vecinal 13C e intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3, a cargo de la Dra. Fernández, Secretaría 110 de la Dra. Terzán, que dispuso la detención del ladrón por tentativa de robo.

Fuente: Clarín