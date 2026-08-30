Chelsea vs Brighton, por la Premier League, con el debut del Dibu Martínez: resultado, goles y cómo quedó el partido

Emiliano Dibu Martínez tuvo este domingo un debut agridulce como arquero de Chelsea por la segunda fecha de la Premier League . Es que su equipo le ganó por 4-3 a Brighton y el argentino se lució con sus atajadas más allá de haber ido a buscar tres veces la pelota dentro de su arco -uno fue en contra tras un desvío en Joao Pedro-. El marplatense, que vistió el dorsal 26, mostró seguridad bajo los tres palos y claridad en la salida con los pies para dejar satisfecho a Xabi Alonso, el entrenador que apostó por él. Es que no tuvo responsabilidad en las conquistas de Las Gaviotas. También tuvo minutos Valentín Barco, que entró a falta de ocho para el cierre por el lesionado Moi Caicedo. En ese lapso, el ex Boca tuvo una chance de anotar. No estuvo ni convocado Enzo Fernández, quien negocia su salida para sumarse al Manchester City antes del cierre del mercado de pasos.

🚨 ALARMAS ENCENDIDAS POR MOI Y TURNO DEL COLO: Moisés Caicedo debió salir sustituido apenas 10 minutos después de su ingreso en el duelo ante Brighton y, en su lugar, entró el argentino Valentín Barco para Chelsea. 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sJLTCGHC81

¡POR FAVOR, COLE, ES UN GOLAZO! Tremenda corrida y mejor definición de Palmer para su tanto ante Brighton en la fecha 2 de la #PREMIERxESPN . 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/402z1ARXfE

ME PRESENTO, SOY EL DIBU MARTÍNEZ: ¡Atajadón del argentino ante Brighton en su debut con Chelsea! 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PxfEt4xJda

¡¡DIBU NO LO PODÍA CREER!! Cole Palmer se erró una chance CLARÍSIMA en el duelo entre Chelsea y Brighton por la fecha 2 de la #PREMIERxESPN y así reaccionó el nuevo arquero argentino de los Blues. 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zEGI63BIos

¡GOLEADA EN MEDIA HORA! Contraataque letal del Chelsea y Joao Pedro puso el 3-0 parcial sobre Brighton en la fecha 2 de la #PREMIERxESPN . 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5YS3GW0KTt

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Fuente: Clarín