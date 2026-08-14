Una mujer denunció que su pareja le tiró agua hirviendo y quiso prender fuego la casa con ella adentro

Una mujer de 38 años de La Plata denunció un episodio de violencia de género por parte de su pareja. El hombre, según relató, la habría mantenido retenida en el interior de su casa , le tiró agua hirviendo en las piernas y luego intentó incendiar la propiedad.

El caso ocurrió este jueves en el domicilio que ambos compartían, situado en la calle 3 bis, en Tolosa . Hasta ahí fue personal policial a raíz de un llamado telefónico al 911 en el que alertaron sobre un fuerte conflicto familiar.

Al llegar, los policías encontraron a la denunciante , quien contó que su marido había intentado retenerla allí en contra de su voluntad . Con ese objetivo y en medio de la conflictiva situación, señala el diario El Día , el atacante le arrojó el líquido caliente, lo cual le provocó una serie de heridas que, afortunadamente, no revistieron mayor gravedad.

Además del ataque dirigido hacia ella, la mujer mencionó que -en el intento de forzarla a permanecer allí dentro- el presunto agresor incendió varios objetos y las llamas alcanzaron a un sillón y después a la zona de la puerta de ingreso a la casa.

El acusado, que todavía permanecía en el mismo lugar donde transcurrió la agresión denunciada cuando llegaron los integrantes de la fuerza de seguridad, fue detenido de inmediato y trasladado a una dependencia policial . Sin embargo, tras la intervención judicial, quedó liberado "en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

En tanto, en el mismo contexto del procedimiento iniciado por la violenta escena, también se abrió una investigación por la presunta portación ilegal de un arma de fuego , consignó La Plata 1 .

La causa está caratulada como "lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género" y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial en turno del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: Clarín