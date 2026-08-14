Si te quedó aceite usado, no lo tires en la pileta de la cocina y usa 10 gramos de polvo solidificador

Los expertos en cuidado del hogar y el medio ambiente desaconsejan una práctica muy habitual en muchas cocinas: tirar el aceite usado por la pileta . Aunque parezca un gesto inofensivo, este residuo puede generar serios problemas en las cañerías, las plantas de tratamiento y los cursos de agua. Frente a esta situación, en los últimos meses comenzó a popularizarse una alternativa sencilla que permite manipular el producto de forma más segura.

Se trata de unos polvos solidificadores que transforman el líquido en una masa sólida en apenas unos pocos minutos. El elemento se volvió viral en las redes sociales porque simplifica la limpieza de sartenes y ollas y evita que el aceite termine en el desagüe, una práctica que tanto especialistas como organismos ambientales recomiendan evitar.

El motivo principal es, sin lugar a dudas, el impacto ambiental: se estima que un solo litro del ingrediente de cocina puede contaminar hasta mil litros de agua si se elimina de manera incorrecta. Además, cuando se vierte por las tuberías, la grasa se enfría, se endurece y puede adherirse a las paredes de las cañerías, favoreciendo obstrucciones y acumulaciones difíciles de remover.

El procedimiento, por lo pronto, es muy simple: una vez terminada la fritura, se debe apagar el fuego y esperar a que el aceite descienda hasta una temperatura aproximada de 80 grados . En ese momento, se agrega la cantidad indicada de polvo y se mezcla hasta que se disuelva por completo.

Después, solo hay que esperar entre 30 minutos y una hora para que el contenido cambie de estado. El aceite deja de ser líquido y adquiere una consistencia sólida o gelatinosa, lo que facilita retirarlo del recipiente con una espátula o una lengua de cocina.

Al quedar bastante compactado, el residuo lleva mucho más sencillo de transportar sin riesgos de derrames, especialmente si luego será llevado a un punto de recolección autorizado para su reciclaje. Así, también colaboramos con la reutilización de un elemento habitualmente caro y que sirve para convertirlo en lubricante doméstico, biocombustibles y productos industriales.

Aunque muchas publicaciones en Internet sugieren que, una vez solidificada, la sustancia puede arrojarse directamente a la basura común, varios especialistas recuerdan que la mejor opción sigue siendo depositarlo en centros de acopio o puntos limpios destinados a este tipo de productos.

Solidificarlo, de todas formas, no modifica su composición ni elimina su potencial contaminante . Lo que hace este sistema es optimizar su manipulación, reducir la posibilidad de que ocurran accidentes y evitar que termine por los tubos.

Por eso, el uso de este tipo de polvos debe entenderse como una herramienta para transportar el aceite empleado de forma más cómoda y segura, no como un reemplazo del reciclaje cuando existe esa chance.

La dosis depende directamente del volumen de aceite utilizado. Como referencia, los fabricantes suelen recomendar a proximadamente 10 gramos para 300 mililitros de aceite , unos 20 gramos para 600 mililitros y alrededor de 35 gramos cuando se trata de un litro. Respetar estas proporciones ayuda a que todo el contenido se solidifique de manera uniforme y previene que queden restos líquidos.

Si no contamos con el solidificador, la recomendación sigue siendo dejar enfriar completamente el aceite, colocarlo en una botella o recipiente plástico con tapa y almacenarlo hasta poder llevarlo a un punto de recolección habilitado. De esta manera, se evita tanto la contaminación del agua -puede mezclarse con restos de jabón y otros residuos inesperados- como los problemas en las instalaciones sanitarias del hogar.

Fuente: TN