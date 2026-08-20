Una mujer de 66 años murió tras atragantarse con un trozo de carne durante un almuerzo familiar

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Una mujer de 66 años murió luego de atragantarse con un trozo de carne durante un almuerzo familiar en Jequié, en el sudoeste de Bahía, Brasil.

La víctima, identificada como Maria Nilda, se encontraba conversando con sus familiares cuando se atragantó. El Servicio Móvil de Atención de Urgencias (Samu) fue alertado y acudió al lugar.

Al llegar, el equipo médico encontró a la mujer con signos de asfixia y las extremidades del cuerpo con una coloración violácea. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante 24 minutos, pero no lograron salvarla.

El cuerpo fue retirado por el Departamento de Policía Técnica y trasladado para los procedimientos correspondientes. El velatorio se realizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Jequié.

El entierro de Maria Nilda se llevó a cabo este martes a las 14, en el Cementerio São Sebastião, en el barrio Curral Novo.