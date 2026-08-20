Un docente jubilado chaqueño, detenido en su casa hace un año, irá a juicio por amenazar en las redes a Milei

El docente chaqueño jubilado Daniel Vera , que está en prisión domiciliaria desde hace más de un año acusado de amenazar por redes sociales al presidente Javier Milei , a José Luis Espert, al premier israelí Benjamin Netanyahu y a tres periodistas, irá a juicio oral luego de que se rechazara el último recurso para que acceda a una probation.

Se trata de un mecanismo donde el acusado pacta con la fiscalía la realización de tareas comunitarias o una reparación del daño, a cambio de suspender el juicio a prueba.

En este caso, el juez de la Sala I de la Cámara de Casación Carlos Mahiques , de manera unipersonal, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal planteado por Daniel Vera , por lo que será juzgado por el Tribunal Oral Federal N° 3.

Mahiques dijo que el recurso de su defensa no cumple con requisitos formales y no llega a demostrar la arbitrariedad del fallo que cuestiona, sino que se trata de una mera expresión de disconformidad. Asimismo, la resolución que cuestiona no es una sentencia definitiva, sostuvo el juez.

Vera, de 64 años, está acusado de proferir amenazas en redes sociales contra Milei.

Fue detenido el 2 de julio del año pasado en su casa de Resistencia tras publicar fotos de Milei, Eduardo Feinman, Luis Majul, Jonatan Viale y Netanyahu con un punto rojo en la frente : fue preso por orden del juez Ariel Lijo . Usaba el alias de Elpidio Sánchez para publicar en Facebook en un sitio relacionado con la causa Palestina.

Tras casi diez días detenido, el 11 de julio regresó a su domicilio, donde desde entonces permanece bajo prisión domiciliaria.

Fuente: La Nación