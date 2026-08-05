Una joven de 20 años murió electrocutada al intentar sacar un papel de aluminio debajo de la heladera

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Una joven de 20 años murió tras sufrir una descarga eléctrica dentro de su vivienda mientras intentaba recuperar un trozo de papel de aluminio que había caído debajo de la heladera. El trágico hecho ocurrió en el barrio Rendeiras, en la ciudad de Caruaru, estado de Pernambuco, Brasil.

La víctima fue identificada como Evelin Vasconcelos de Barros. Según las primeras informaciones, se encontraba sola en la casa cuando recibió la descarga y cayó inconsciente junto al electrodoméstico.

La puerta de la vivienda permanecía abierta, lo que llamó la atención de vecinos y familiares. Al ingresar, encontraron a la joven tendida en el suelo y dieron aviso de inmediato al Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).

Al llegar al lugar, los médicos constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento.

Posteriormente, efectivos de la Policía Militar preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos del Instituto de Criminalística. Finalizadas las tareas, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Caruaru, donde se realizarán los estudios correspondientes para confirmar oficialmente la causa de la muerte.