Una beba recién nacida llegó al hospital con varios huesos rotos: Detuvieron a sus padres

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Una bebé de apenas un mes y 20 días permanece internada en un hospital de Goiás, Brasil, luego de haber sido ingresada con múltiples lesiones, fracturas en los brazos y la clavícula, además de diversos golpes en el cuerpo. Por el caso, sus padres fueron detenidos.

La menor fue llevada al Hospital Municipal de Morrinhos el pasado 31 de julio. Los estudios médicos y las radiografías revelaron múltiples fracturas óseas en uno de sus brazos y en la clavícula, además de lesiones y edemas distribuidos por distintas partes del cuerpo, lo que despertó sospechas de un presunto caso de maltrato infantil.





Debido a la gravedad de las heridas, la bebé fue trasladada al Hospital Estadual de Urgencias Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), donde permanece internada en la sala de pediatría bajo la responsabilidad de una tía.

El Hugol informó que la niña se encuentra estable y respira por sus propios medios, sin necesidad de asistencia mecánica.

Mientras la investigación avanza para determinar cómo se produjeron las lesiones, la Policía detuvo a la madre y al padre de la bebé, quienes quedaron a disposición de la Justicia.