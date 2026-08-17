Un pareja quiso entrar desde Brasil con un lote de anabólicos y medicamentos experimentales: cuando los descubrieron en Aduana salieron corriendo

Una pareja fue detenida el sábado en el puente internacional “Tancredo Neves”, en Puerto Iguazú , cuando pretendía ingresar al país un cargamento de anabólicos y medicamentos -algunos en fase experimental- ocultos en un doble fondo en el panel de instrumentos de una camioneta de mediano porte. El cargamento, que incluía algunos electrónicos y triciclos eléctricos, fue valuado en poco más de 40 millones de pesos por la Aduana .

El procedimiento se realizó el sábado cuando los agentes aduaneros controlaron una camioneta Fiat Strada brasileña y constataron que en la carrocería había tres triciclos eléctricos, algunos neumáticos para motocicletas, una máquina de contar dinero, un autoestéreo y otros elementos que, dijeron, habían adquirido en Ciudad del Este, Paraguay.

El vehículo era conducido por un brasileño de 31 años , quien se hallaba junto a su pareja de 26. Los agentes les explicaron que la cantidad de compras podría superar el valor máximo fijado para el Régimen de Equipaje, motivo por el cual decidieron derivar el vehículo a un sector para un control más estricto y su correspondiente valuación.

Esa rutinaria decisión despertó el nerviosismo de la joven , lo cual llevó a hacer una inspección mucho más exhaustiva. Así descubrieron irregularidades en los encastres de los plásticos del torpedo, donde se habia armado un doble fondo que contenía medicamentos y anabólicos esteroides.

Al verse descubierta, la pareja intentó escapar hacia un sector selvático conocido como “El pique”, pero fueron alcanzados y detenidos con colaboración de Gendarmería, la fuerza que tiene a su cargo la seguridad en el puente internacional.

Desde la Aduana detallaron que el lote se componía de remedios para el tratamiento de diabetes y la obesidad que carecen de autorización para ser comercializados en nuestro país . Entre ellos había ampollas de tirzepatida y retatrutide, este último es un producto que se encuentra en fase experimental y no cuenta con aprobación sanitaria en ningún país de la región. En el compartimento había también aceite de cannabis, anabólicos esteroides, proteínas en polvo, creatina y algunos perfumes.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, ambos quedaron detenidos y se le secuestraron los teléfonos celulares, los cuales serán peritados en busca de información que permita profundizar la investigación y establecer si formaban parte de una organización delictiva mas grande.

A los investigadores les resulta extraño que los brasileños hayan arribado a un control aduanero llevando a simple vista productos cuyo ingreso está restringido en nuestro país. Eso hace suponer que podrían haber tenido algún tipo de acuerdo con un aduanero, a fin de poder trasponer el control sin mayores inconvenientes. Pero una situación externa impidió que se concretara la maniobra.

Fuente: Clarín