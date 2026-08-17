Intentaron ingresar desde Brasil anabólicos y medicamentos para adelgazar ocultos en una camioneta

El cruce fronterizo parecía rutinario hasta que los agentes de la Aduana detectaron algo extraño en una camioneta Fiat Strada con patente brasileña que ingresaba al país desde Brasil. El vehículo llevaba dos personas a bordo y fue sometido a una inspección más exhaustiva en el puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú.

Durante el control, los funcionarios descubrieron un doble fondo oculto detrás del panel de instrumentos . Ante la sospecha de que ese compartimiento pudiera utilizarse para transportar mercadería sin declarar, realizaron una revisión en presencia de testigos.

El hallazgo confirmó las sospechas: dentro del espacio oculto había una importante cantidad de medicamentos y productos de origen extranjero. Entre ellos se encontraron anabólicos esteroides, medicamentos utilizados para tratamientos vinculados con la diabetes y la pérdida de peso y productos que no cuentan con autorización sanitaria en la Argentina.

También había ampollas de tirzepatida (compuesto central de los inyectables usados para tratar diabetes tipo 2 y obesidad) y retatrutide . Esta última sustancia se encuentra actualmente en fase experimental y, según informó la Aduana, no cuenta con aprobación sanitaria en ningún país . Además, los agentes encontraron aceite de cannabis.

La lista de productos no terminó allí: en distintos sectores de la camioneta había perfumes, proteínas en polvo, creatina, cubiertas para motocicletas, un estéreo para automóvil, un contador de billetes y tres triciclos eléctricos .

El procedimiento se inició durante un control de ingreso al país. La presencia de un compartimiento oculto detrás del panel de instrumentos llevó a los agentes a profundizar la inspección del vehículo.

La presencia de tirzepatida y retatrutide fue uno de los principales puntos de atención de los funcionarios. Mientras la primera es utilizada en determinados tratamientos médicos y también se vincula con tratamientos para el descenso de peso , la segunda continúa en etapa de investigación.

Tras finalizar el procedimiento, toda la mercadería quedó secuestrada. También fue incautada la camioneta utilizada para el traslado.

Por disposición de la Fiscalía y del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, los productos y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar el origen de la mercadería, su eventual destino y las circunstancias en las que se intentó ingresarla al país. El valor estimado de los productos secuestrados asciende a $40.772.150 , según se informó.

Fuente: La Nación