“Vamos a ir a fondo”: reclaman que un municipio abra las cuentas por los caminos rurales y evalúan recurrir a la Justicia

Se profundiza el conflicto entre los productores de Colón, en el norte bonaerense, y el municipio por el estado de los caminos rurales. Luego del reclamo presentado a fines de julio pasado, el Ejecutivo local respondió, reconoció que hay sectores de la red que necesitan mejoras y convocó al sector a una mesa de trabajo. Sin embargo, la Sociedad Rural y productores independientes quieren que antes se abran las cuentas: pidieron conocer los ingresos y gastos vinculados con los caminos entre 2023 y 2026 y ya anticiparon que no descartan recurrir a la Justicia.

Ese pedido será presentado formalmente mañana ante el Ejecutivo municipal. Luego, una delegación de siete productores se reunirá con el Concejo Deliberante y, por la tarde, habrá un encuentro en la Sociedad Rural de Colón con el abogado Pablo Abdón. Allí, los productores recibirán asesoramiento sobre las posibles medidas legales que podrían tomar y podrán realizar consultas. Desde la entidad esperan una convocatoria de más de 100 personas.

El conflicto había tomado fuerza a fines de julio último cuando, después de una asamblea, la Sociedad Rural local y productores independientes enviaron un petitorio al intendente Waldemar Giordano, de Unión por la Patria, y al Concejo Deliberante. Allí reclamaron una solución por el deterioro de los caminos, cuestionaron el sistema de mantenimiento y pidieron explicaciones sobre los recursos destinados a la red vial.

El municipio respondió el 10 de agosto. En una carta firmada por Giordano, aseguró que viene realizando trabajos de mantenimiento y que durante este año sumó personal para reforzar las tareas. A la vez, reconoció que existen sectores de la red vial donde es necesario mejorar las condiciones y profundizar los trabajos y admitió que todavía hay lugares donde las respuestas son insuficientes.

Como parte de la respuesta, el Ejecutivo propuso crear una Mesa Técnica de la Red Vial Rural junto con representantes del sector. La idea, según señaló, es actualizar el diagnóstico de los caminos, analizar el plan de mantenimiento para el segundo semestre, buscar financiamiento provincial y nacional y realizar reuniones mensuales para evaluar los avances.

Si bien José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón , reconoció que “es una carta amplia y en buenos términos”, los productores consideran que la respuesta no les da la información que necesitan sobre el manejo de los recursos destinados a los caminos. Por eso, después de consultar con abogados, resolvieron hacer una nueva presentación y pedir que, antes de avanzar con la mesa propuesta por el municipio, les entreguen la documentación sobre los ingresos, los gastos, la maquinaria y los trabajos realizados en la red vial.

En la nueva carta, fechada el 14 de agosto, dejan en claro que no rechazan el diálogo . “Para un diálogo sincero y productivo nos es necesario, previo al diálogo —que no rechazamos—, contar con la información necesaria”, señalaron.

El pedido apunta principalmente a saber cuánto dinero ingresó y cuánto se gastó en los caminos. Solicitaron documentación sobre lo recaudado por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal durante 2023, 2024, 2025 y 2026 y los gastos realizados en esos mismos años. También quieren conocer los fondos provinciales y nacionales recibidos para el mantenimiento de la red y el listado de cheques y transferencias relacionados con esos trabajos.

Además, pidieron información sobre los kilómetros que debe mantener el municipio, el personal dedicado a esas tareas y la maquinaria disponible, con su modelo, función, fecha de compra, estado de conservación y reparaciones realizadas .

Para Manfredini, ese último punto ayuda a explicar un problema que viene de mucho antes de la actual administración. Según señaló, la Sociedad Rural de Colón reclama por los caminos desde hace unos 25 años , durante distintos gobiernos municipales. “La Sociedad Rural de Colón hace 25 años que reclama por los caminos rurales, con todos los intendentes de turno, y nunca nadie solucionó el problema”, afirmó.

Según recordó, la última etapa en la que, a su entender, los caminos estuvieron en buenas condiciones fue durante la gestión de Carlos Macieri. “Ahí sí estaban bien los caminos rurales y se destinaba el 80% del dinero al mantenimiento”, aseguró. Manfredini sostuvo que, con el paso de los años, el municipio fue perdiendo capacidad para atender la red. “Se han quedado sin maquinaria. No tienen maquinaria porque no fueron renovando el parque en los últimos 25 años, o lo hicieron muy poco, no a la altura de las circunstancias” , señaló.

La carta que presentarán también incluye números que los productores aseguran que surgen de documentación municipal. Según detallaron, hasta junio se había alcanzado menos del 50% de las metas previstas para la red vial . De los 300 kilómetros de caminos rurales municipales que se proyectaba mantener se hicieron 150; de los 150 kilómetros provinciales previstos, 75; y de las 12 alcantarillas contempladas, seis. Además, de los 30 kilómetros que se preveían reconstruir con alteos se hicieron 15.

Los productores también compararon esos trabajos con los recursos disponibles. Según la presentación, el programa destinado a la red vial tiene asignados $554,6 millones para todo 2026 . En tanto, de acuerdo con documentación oficial, hasta junio habían ingresado $400,6 millones por coparticipación del impuesto inmobiliario rural y otros $736 millones vinculados con la tasa vial municipal, entre lo recaudado este año, ejercicios anteriores y planes de facilidades de pago. En total, calculan ingresos provinciales y municipales por $1.136,6 millones.

Por eso, antes de integrar la mesa propuesta por el Ejecutivo, quieren acceder a toda esa documentación. También plantearon que la Mesa Técnica debería funcionar dentro de la Comisión Asesora Local prevista por el decreto provincial 130/2007, para darle un marco formal y participar en la elaboración de los planes de mantenimiento.

Mañana una delegación de siete productores también se reunirá con el Concejo Deliberante. Manfredini participará como vicepresidente de la Rural, junto con representantes de productores independientes y del Centro de Camioneros de Colón. Según explicó, el mal estado de los caminos no perjudica solamente a quienes producen, sino también a camioneros, trabajadores rurales, docentes que tienen que llegar a las escuelas y familias que viven en el campo.

Horas después, a las 15, será la reunión con Abdón en la Casa de Campo de la Sociedad Rural. El abogado explicará las alternativas legales que podrían seguir y responderá las consultas de los productores. Para Manfredini, después de 25 años de reclamos, esta vez están dispuestos a avanzar si no obtienen las explicaciones que buscan. “Ahora vamos a ir a fondo. Si hay que recurrir a denuncias penales para ver qué hicieron con la plata, lo vamos a hacer” , afirmó.

Fuente: La Nación