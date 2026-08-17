Después de 34 días de cierre, mañana abren solo para camiones el paso Cristo Redentor hacia Chile

Ante una ventana de buen tiempo en la cordillera mendocina, los gobiernos de Argentina y Chile acordaron reabrir el paso Cristo Redentor - Los Libertadores. Será el martes, desde las 9, después de 34 días ininterrumpido de cierre para todo tipo de vehículo.

El impacto en el comercio de cargas pesadas ha sido importante, ya que por día transitan en promedio 1.300 camiones por el principal corredor del Mercosur hacia los puertos del Pacífico.

La reapertura se realizará bajo un esquema especial: exclusivo para camiones con horarios diferenciados, de acuerdo con el sentido del tránsito de los vehículos.

La prioridad será para los camiones que viajen desde Argentina hacia Chile , la circulación estará habilitada los días martes18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto; mientras que el tránsito desde Chile hacia Argentina, se permitirá los días viernes 21 y sábado 22 de agosto.

Los vehículos particulares y buses no podrán transitar hasta el sábado el cruce internacional. Por ahora, solo está permitido el tránsito interno de todo tipo de vehículo hasta los parques de nieve, como Los Penitentes y Los Puquios, para favorecer el turismo.

Las precipitaciones de lluvia y nieve han causado este invierno uno de los episodios climáticos más adversos de los últimos 40 años . Se superó al anterior récord de 2023, cuando el Cristo Redentor permaneció cerrado durante 26 días consecutivos entre agosto y septiembre.

El túnel internacional que conecta la ruta 7en Mendoza con los Caracoles y la localidad de Los Andes en Chile, quedó inhabilitado el 15 de julio por un temporal en la cordillera, que obligó a evacuar vecinos y turistas de los pueblos de montaña.

A lo largo de 34 días de cierre, los transportistas debieron esperar con sus camiones en paradores o estaciones de servicios. Se calcula que entre Argentina y Chile son 5.000 los camiones que esperan para cruzar. Unos 3.400 del lado de Mendoza y otros 1.600 que aguardan en Los Andes o Santiago de Chile.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) Carlos Messina, dijo en Chile que ya se estaba sufriendo el desabastecimiento de cargas que provienen de países vecinos , como carnes que viene cruzando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil.

Las coordinaciones realizadas con personal de Gendarmería Nacional y el ACI Uspallata, a partir de las 13 de este lunes, realizaron la apertura de los portones para permitir el ingreso de los camiones que permanecen aparcados en la zona de YPF, ubicada posteriormente a la estación EG3.

"En Santiago y Los Andes ha permanecido lloviendo y cayendo aguanieve este lunes. Igual se siguió trabajando con Vialidad para que permanezca despejado hasta la boca del túnel", precisó Sergio Salazar, jefe de la unidad de pasos fronterizos del ministerio del interior de Chile. Y confirmó que del otro lado de la cordillera, Carabineros de Chile está coordinando la salida de los camiones desde los paradores.

Durante agosto continúa el horario de invierno del cruce internacional, de 9 a 21. Las autoridades esperan que alcancen a cruzar entre 600 y 900 camiones por jornada de buen tiempo.

Fuente: Clarín