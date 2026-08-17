Un niño de 3 años murió luego de tragarse una perla de un collar

La localidad rural de Cuyoj, en La Banda, Santiago del Estero, fue el escenario de un trágico accidente en la noche del sábado al domingo cuando un niño de 3 años tragó por accidente una perla y murió por broncoaspiración.

Según información consignada por la web local nuevodiarioweb , el accidente doméstico sucedió el sábado cerca de las 23.30. La familia había terminado de comer, según relató la madre a la Policía local, cuando el niño quedó solo en el comedor de la vivienda. La mujer, de 35 años, se había trasladado a su habitación para cambiarse la ropa.

En el tiempo en el que el pequeño quedó sin supervisión, se tragó la perla de plástico de un collar y comenzó a manifestar dificultades para respirar . La pareja de la mujer le brindó los primeros auxilios dándole palmadas en la espalda para intentar que expulsara el objeto, pero no lo consiguieron.

Fue entonces que la pareja se trasladó junto al niño en su moto hasta el cuartel de Bomberos más cercano para buscar ayuda. Al arribar los uniformados advirtieron que el pequeño tenía escasos signos vitales y que era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Camino al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda un cabo primero de Bomberos que los acompañaba le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una vez en el centro de salud, los médicos continuaron con los trabajos de reanimación durante 40 minutos sin éxito.

El fiscal Nicolás Santillán tomó intervención en el caso y ordenó que se tomen testimonios al personal de Bomberos. Además, solicitó que se examine el cuerpo del niño por cuerpo médico de la policía, que no halló lesiones visibles.

No obstante, el fiscal ordenó que se le practique una autopsia al cuerpo para corroborar fehacientemente la causa de muerte.

Fuente: Clarín